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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Скорая помощь

За день при обстрелах села в приграничье три человека ранены, погибла женщина

30 апреля 2024, 14:53
Фото: 1MI
Скорая помощь

Жительница Курской области погибла при обстреле ВСУ

Дважды под огонь противника сегодня попадало село Козино в Рыльском районе. В результате утренней атаки пострадали двое мирных жителей, их госпитализировали. При обстреле днём ранена ещё одна женщина, а её односельчанка скончалась на месте, сообщают «Курские известия» со ссылкой на губернатора.

30 апреля ВСУ дважды атаковали Рыльский район Курской области. В результате утреннего обстрела села Козино ранены двое мирных жителей. Их доставили санавиацией в областную больницу.

При обстреле днём в том же селе пострадали ещё две женщины. Одна их них скончалась на месте, вторую госпитализировали.

В результате утренней атаки в Козино разрушения есть в десяти домах, перебита ЛЭП. Три села на время оставались без света. Последствия дневной атаки уточняются.

Дополнение: как сообщил позже губернатор Роман Старовойт, ВСУ также сбросили зажигательный боеприпас с беспилотника на один из домов в Суджанском районе. Произошёл пожар, в результате которого погиб местный житель. Таким образом, за день в Курской области ранены три человека, двое погибли.

Добавим, что сегодня ВСУ атаковали и Белгородскую область. Под ударом были Белгородский район, Валуйский и Шебекинский горокруга. В Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность.

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