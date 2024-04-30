За день при обстрелах села в приграничье три человека ранены, погибла женщина

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
30 апреля ВСУ дважды атаковали Рыльский район Курской области. В результате утреннего обстрела села Козино ранены двое мирных жителей. Их доставили санавиацией в областную больницу.
При обстреле днём в том же селе пострадали ещё две женщины. Одна их них скончалась на месте, вторую госпитализировали.
В результате утренней атаки в Козино разрушения есть в десяти домах, перебита ЛЭП. Три села на время оставались без света. Последствия дневной атаки уточняются.
Дополнение: как сообщил позже губернатор Роман Старовойт, ВСУ также сбросили зажигательный боеприпас с беспилотника на один из домов в Суджанском районе. Произошёл пожар, в результате которого погиб местный житель. Таким образом, за день в Курской области ранены три человека, двое погибли.
Добавим, что сегодня ВСУ атаковали и Белгородскую область. Под ударом были Белгородский район, Валуйский и Шебекинский горокруга. В Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность.