За день при обстрелах села в приграничье три человека ранены, погибла женщина

Дополнение: как сообщил позже губернатор Роман Старовойт, ВСУ также сбросили зажигательный боеприпас с беспилотника на один из домов в Суджанском районе. Произошёл пожар, в результате которого погиб местный житель. Таким образом, за день в Курской области ранены три человека, двое погибли.