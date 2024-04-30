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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Последствия атаки, фото тематическое

FPV-дрон упал под Белгородом — пострадал дом местных жителей

30 апреля 2024, 13:50
Фото: 1MI
Последствия атаки, фото тематическое

ВСУ атаковали Щетиновку в Белгородской области

В селе в Белгородском районе повреждена крыша в частном доме. Кроме того, жители одной из улиц на время остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

ВСУ вновь атаковали Белгородский район. В этот раз под удар попала Щетиновка. Здесь упал FPV-дрон — в результате повреждена кровля частного дома.

Кроме того, в результате атаки задело линию электропередачи. Жители одной из улиц села временно остаются без света. Проблему начнут устранять после согласования с Минобороны РФ.

Это как минимум вторая атака ВСУ на Белгородский район за сегодняшний день, 30 апреля. Ранее противник ударил беспилотником по Петровке. В результате повреждена «Газель» на территории сельхозпредприятия.

Временно остались без света из-за атаки ВСУ также жители Старого Хутора в Валуйском горокруге. Кроме того, при сегодняшнем обстреле шебекинского Мурома повреждены сарай, линии газо- и электроснабжения.

Дома, квартира и машина белгородцев повреждены после воздушной атаки ВСУ
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Щетиновка#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#FPV-дрон
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