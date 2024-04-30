FPV-дрон упал под Белгородом — пострадал дом местных жителей

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
ВСУ вновь атаковали Белгородский район. В этот раз под удар попала Щетиновка. Здесь упал FPV-дрон — в результате повреждена кровля частного дома.
Кроме того, в результате атаки задело линию электропередачи. Жители одной из улиц села временно остаются без света. Проблему начнут устранять после согласования с Минобороны РФ.
Это как минимум вторая атака ВСУ на Белгородский район за сегодняшний день, 30 апреля. Ранее противник ударил беспилотником по Петровке. В результате повреждена «Газель» на территории сельхозпредприятия.
Временно остались без света из-за атаки ВСУ также жители Старого Хутора в Валуйском горокруге. Кроме того, при сегодняшнем обстреле шебекинского Мурома повреждены сарай, линии газо- и электроснабжения.