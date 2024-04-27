Появилось видео с места атаки дронов-камикадзе под Белгородом

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
27 апреля под атакой дронов оказалось село Вознесеновка. Два FPV-дрона ударили по движущемуся по дороге КамАЗу и легковому автомобилю. Никто не пострадал.
Корреспондент федерального СМИ рассказывает, что на грузовике видны пробоины. Водитель сообщил, что прятался на остановке.
«Первый прилёт, метров 500 отъехал, второй прилёт. Дрон летал, я за остановкой спрятался. Первый попал и второй попал», — рассказал водитель.
Напомним, что под удар также попал трактор, пострадал мужчина. Скорая везёт его в больницу. Также был атакован движущийся зерновоз. Кроме того, повреждены торговый объект и припаркованная рядом с ним «Газель».