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Последствия атаки дронов

Появилось видео с места атаки дронов-камикадзе под Белгородом

27 апреля 2024, 08:19
Фото: РИА «Новости»
Последствия атаки дронов
Село Вознесеновка Шебекинского округа попало под удар пяти украинских дронов. Под атакой оказался КамАЗ. РИА «Новости» показало последствия атаки на грузовик, водитель рассказал, как прятался на остановке.
Сюжет
СВО

27 апреля под атакой дронов оказалось село Вознесеновка. Два FPV-дрона ударили по движущемуся по дороге КамАЗу и легковому автомобилю. Никто не пострадал.

Корреспондент федерального СМИ рассказывает, что на грузовике видны пробоины. Водитель сообщил, что прятался на остановке.

«Первый прилёт, метров 500 отъехал, второй прилёт. Дрон летал, я за остановкой спрятался. Первый попал и второй попал», — рассказал водитель.

Напомним, что под удар также попал трактор, пострадал мужчина. Скорая везёт его в больницу. Также был атакован движущийся зерновоз. Кроме того, повреждены торговый объект и припаркованная рядом с ним «Газель».

Последствия атаки дронов
Видео: РИА «Новости»
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#Алина Харина#Видео#Белгородская область#Происшествия#КамАЗ#Белгород#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны-камикадзе
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