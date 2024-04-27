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Беспилотники

Трактор, зерновоз и КамАЗ попали под атаку дронов под Белгородом: есть раненый

27 апреля 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Пять дронов-камикадзе атаковали Вознесеновку в Белгородской области

Один из дронов атаковал трактор на территории сельхозпредприятия в Вознесеновке. В результате взрыва ранен механизатор. Пострадавшему сейчас оказывают необходимую помощь. Остальные дроны также повредили технику и торговый объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

27 апреля село Вознесеновка Шебекинского горокруга попало под атаку пяти украинских дронов-камикадзе. Под ударом оказался трактор на территории сельхозпредприятия. В результате взрыва ранен механизатор. У пострадавшего проникающие осколочные ранения брюшной полости и глаза. Скорая сейчас везёт его в областную больницу. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь.

Ещё один дрон атаковал движущийся зерновоз. Обошлось без пострадавших. Во время взрыва повредилась цистерна зерновоза.

Два других FPV-дрона ударили по движущимся по трассе КамАЗу и легковому автомобилю. Никто не пострадал.

Помимо этого, в результате атаки дрона в торговом объекте выбиты окна, а также повреждена «Газель», припаркованная рядом.

На месте работают оперативные службы.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Дрон-камикадзе
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