Трактор, зерновоз и КамАЗ попали под атаку дронов под Белгородом: есть раненый

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
27 апреля село Вознесеновка Шебекинского горокруга попало под атаку пяти украинских дронов-камикадзе. Под ударом оказался трактор на территории сельхозпредприятия. В результате взрыва ранен механизатор. У пострадавшего проникающие осколочные ранения брюшной полости и глаза. Скорая сейчас везёт его в областную больницу. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь.
Ещё один дрон атаковал движущийся зерновоз. Обошлось без пострадавших. Во время взрыва повредилась цистерна зерновоза.
Два других FPV-дрона ударили по движущимся по трассе КамАЗу и легковому автомобилю. Никто не пострадал.
Помимо этого, в результате атаки дрона в торговом объекте выбиты окна, а также повреждена «Газель», припаркованная рядом.
На месте работают оперативные службы.