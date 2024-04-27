Трактор, зерновоз и КамАЗ попали под атаку дронов под Белгородом: есть раненый

27 апреля село Вознесеновка Шебекинского горокруга попало под атаку пяти украинских дронов-камикадзе. Под ударом оказался трактор на территории сельхозпредприятия. В результате взрыва ранен механизатор. У пострадавшего проникающие осколочные ранения брюшной полости и глаза. Скорая сейчас везёт его в областную больницу. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь.