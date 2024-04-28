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ВСУ снова атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе

ВСУ снова атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе

28 апреля 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ атаковали село Вязовое Краснояружского района с помощью дрона-камикадзе, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, жертв и раненых после атаки дрона нет.

«В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — написал губернатор.

Напомним, что два БПЛА самолетного типа обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО этой ночью над Белгородской областью. Об этом сообщали в Минобороны.

Вчера ВСУ дважды атаковали беспилотниками село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Утром один из беспилотников нанёс удар по трактору, который выполнял работы. Из-за взрыва ранен тракторист. В результате второй атаки пострадали пять человек, в том числе 17-летняя девушка.

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