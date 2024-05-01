Машины, хозпостройки и дома: что пострадало после атак ВСУ за сутки

По селу Бочковка противник выпустил один артиллерийский снаряд, по селу Красный Хутор — 58 гранатомётных выстрелов, а по селу Журавлёвка — три артснаряда. Село Варваровка ВСУ атаковали с помощью двух БПЛА, село Соловьевка — с помощью одного беспилотника. Пострадавших и разрушений удалось избежать.