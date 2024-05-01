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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

За сутки ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Машины, хозпостройки и дома: что пострадало после атак ВСУ за сутки

1 мая 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney

За сутки ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Информацию о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки озвучил глава региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, но есть разрушения.⠀
Сюжет
СВО

Белгородский район

По селу Бочковка противник выпустил один артиллерийский снаряд, по селу Красный Хутор — 58 гранатомётных выстрелов, а по селу Журавлёвка — три артснаряда. Село Варваровка ВСУ атаковали с помощью двух БПЛА, село Соловьевка — с помощью одного беспилотника. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Также в муниципалитете из гранатомёта противник обстрелял село Щетиновка. Там зафиксировали 10 выстрелов. Кроме этого, Щетиновку атаковал FPV-дрон. Повреждения получила кровля в одном частном доме. Также осколки снаряда повредили линию электропередачи.

В селе Петровка на территории сельскохозяйственного предприятия беспилотник ВСУ атаковал «Газель». В транспортном средстве выбило стёкла. Посёчен кузов. В этом же населённом пункте повреждения получил один частный дом. Никто не пострадал.

Село Малиновка ВСУ атаковали с помощью одного дрона-камикадзе. Никто не пострадал, но повреждения получила легковая машина. После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения обнаружили в посёлке Разумное. Повреждения получил один частный дом и надворная постройка.

В сёлах Долбино и Пушкарное пострадало по одному частному жилому дому. Никто не пострадал.

Валуйский округ

По селу Старый Хутор противник выпустил четыре миномётных снаряда. Повреждения получила линия электропередачи. Село Долгое и хутор Нижние Мельницы атаковали с помощью БПЛА. Обошлось без последствий и пострадавших. ⠀

Волоконовский район

Под миномётный обстрел попал хутор Старый. Там зафиксировали два прилёта. Пострадавших и разрушений нет. В районе села Лутовиново система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Последствий на земле не зафиксировали. ⠀

Грайворонский округ

Под обстрел попала окраина села Безымено. Там зафиксировали четыре прилёта. Окраину села Дроновка ВСУ атаковали с помощью двух БПЛА. Произошла детонация, но пострадавших и разрушений нет. ⠀

Краснояружский район

По окраине села Репяховка выпустили восемь миномётных снарядов. Обошлось без последствий.

Шебекинский округ

Под артиллерийский обстрел попало село Муром. Там зафиксировали три прилёта. Осколки снарядов посекли сарай частного дома. Также были повреждены линии электро- и газоснабжения.

По селу Зиборовка противник выпустил пять миномётных снарядов, а по селу Середа — шесть. Никто не пострадал.

Над сёлами Новая Таволжанка и Кошлаково система ПВО сбила по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородский район#Машины#Дома#Белгород#СВО#Система ПВО#Хозпостройки#Атаки ВСУ#Сельскохозяйственное предприятие
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