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В Минобороны показали кадры уничтожения миномётов ВСУ в белгородском приграничье

В Минобороны показали кадры уничтожения миномётов ВСУ в белгородском приграничье

1 мая 2024, 07:15
Фото: Минобороны РФ
В приграничном с Белгородской областью районе российские военные уничтожили блиндажи и миномётные расчёты украинских террористических формирований. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Граница

По данным ведомства, расчёты гаубиц Д-20 группировки прикрытия госграницы уничтожили блиндажи и миномётные расчёты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Видео: Минобороны РФ

Напомним, ранее в Минобороны РФ уже показывали работу артиллерийских подразделений группировки, которая защищает границу. Тогда в ведомстве сообщили, что операторы БПЛА находят цели и обнаруживают попытки перемещения воинских подразделений противника в приграничной зоне. Эти сведения оперативно передаются в пункт управления, чтобы нанести опережающий удар.

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#Кристина Семенчук#Видео#Белгородская область#Граница#Украина#Удар#Белгород#ВСУ#БПЛА#Миноборона
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