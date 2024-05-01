В Минобороны показали кадры уничтожения миномётов ВСУ в белгородском приграничье

Напомним, ранее в Минобороны РФ уже показывали работу артиллерийских подразделений группировки, которая защищает границу. Тогда в ведомстве сообщили, что операторы БПЛА находят цели и обнаруживают попытки перемещения воинских подразделений противника в приграничной зоне. Эти сведения оперативно передаются в пункт управления, чтобы нанести опережающий удар.