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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В Минобороны сообщили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Стало известно, что за громкий звук слышали днём в Белгородском районе

28 апреля 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney

В Минобороны сообщили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

28 апреля в 13:30 жители Белгородского района и окраины Белгорода слышали похожий на взрыв громкий звук. Как через час сообщили в Минобороны, в небе сбили беспилотник ВСУ.

Около 13:30 системы ПВО уничтожили беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщают в Минобороны.

Примерно в это же время жители Белгородского района слышали громкие звуки. Вероятно, они были связаны с работой ПВО.

Сегодня ранее ВСУ атаковали село Вязовое Краснояружского района с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет.

Напомним, что этой ночью над Белгородской областью также обнаружили и уничтожили два БПЛА самолетного типа.

Вчера ВСУ дважды атаковали беспилотниками село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Утром один из беспилотников нанёс удар по трактору, который выполнял работы. Из-за взрыва ранен тракторист. В результате второй атаки пострадали пять человек, в том числе 17-летняя девушка.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#ВСУ#Миноборона
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