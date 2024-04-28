Стало известно, что за громкий звук слышали днём в Белгородском районе

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Около 13:30 системы ПВО уничтожили беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщают в Минобороны.
Примерно в это же время жители Белгородского района слышали громкие звуки. Вероятно, они были связаны с работой ПВО.
Сегодня ранее ВСУ атаковали село Вязовое Краснояружского района с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет.
Напомним, что этой ночью над Белгородской областью также обнаружили и уничтожили два БПЛА самолетного типа.
Вчера ВСУ дважды атаковали беспилотниками село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Утром один из беспилотников нанёс удар по трактору, который выполнял работы. Из-за взрыва ранен тракторист. В результате второй атаки пострадали пять человек, в том числе 17-летняя девушка.