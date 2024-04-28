Стало известно, что за громкий звук слышали днём в Белгородском районе

Вчера ВСУ дважды атаковали беспилотниками село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Утром один из беспилотников нанёс удар по трактору, который выполнял работы. Из-за взрыва ранен тракторист. В результате второй атаки пострадали пять человек, в том числе 17-летняя девушка.