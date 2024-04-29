«Позорище»: Гладков раскритиковал оформление Белгорода ко Дню Победы

Белгородская область продолжает готовиться ко Дню Победы. Массовых мероприятий в этом году не будет, в том числе шествия «Бессмертного полка» в традиционном формате. Однако вместо этого белгородцам предложили подключиться к акции «Окна Победы». Суть в том, чтобы разместить фотографии фронтовиков на окнах различных зданий, в общественном транспорте.