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Published Сегодня, 07:29

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Оформление автобусов ко Дню Победы в Белгороде

«Позорище»: Гладков раскритиковал оформление Белгорода ко Дню Победы

29 апреля 2024, 07:29
Фото: Bel.ru
Оформление автобусов ко Дню Победы в Белгороде

Гладков не оценил праздничное оформление Белгорода к 9 Мая

По словам губернатора, в столице региона украсили только государственные здания, а коммерческие к акции «Окна Победы» не подключились. Замечания у главы региона появились и к оформлению автобусов.

Белгородская область продолжает готовиться ко Дню Победы. Массовых мероприятий в этом году не будет, в том числе шествия «Бессмертного полка» в традиционном формате. Однако вместо этого белгородцам предложили подключиться к акции «Окна Победы». Суть в том, чтобы разместить фотографии фронтовиков на окнах различных зданий, в общественном транспорте.

Акцию проводят в том числе в столице региона. Однако губернатор Вячеслав Гладков остался недоволен увиденным: «В Белгороде ко Дню Победы не готовятся».

По словам главы региона, в городе украсили только государственные здания. На фасадах коммерческих объектов Гладков тематического оформления не увидел. Губернатор сделал замечание мэру Валентину Демидову.

Кроме того, не понравилось Гладкову и оформление автобусов ко Дню Победы. Губернатор заявил, что общественный транспорт оформлен «безобразно» и назвал увиденное формальным подходом и «позорищем». Глава региона поручил разработать эскиз оформления. «У людей должно быть понимание, что праздник есть», — заключил Гладков.

Замечания у губернатора были не только к Белгороду. Как выяснилось, не во всех районах успели привести в порядок памятники ко Дню Победы. Произошедшее Гладков тоже назвал «позорищем» и заявил, что у глав осталось два дня, чтобы устранить недостатки.

Подход глав районов, где были выявлены проблемы, губернатор охарактеризовал как «инертный, незаинтересованный и антигосударственный».

«Почему так резко? Потому что война идёт — не на фронте, а идеологическая», — заявил глава региона.

Очных мероприятий на День Победы в Белгородской области не будет
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#День Победы#9 мая#Белгород#Вячеслав Гладков#Критика#Окна Победы
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