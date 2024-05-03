Под Белгородом произошёл взрыв на газозаправочной станции — это была атака дрона

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Город Шебекино подвергся атаке дрона-камикадзе. Под удар попала автомобильная газозаправочная станция.
Произошёл взрыв, он в свою очередь привёл к пожару. Загорелся резервуар для хранения газа. На месте происшествия работают оперативные службы.
Пострадавших среди мирных жителей нет. Известно, что на момент атаки на работе находилась сотрудница, но она смогла эвакуироваться.
Это третий удар ВСУ по Шебекинскому горокругу с утра 3 мая. Ранее противник дважды атаковал Вознесеновку. Пострадали два мирных жителя, повреждены транспорт и коммерческий объект.