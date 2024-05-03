Под Белгородом произошёл взрыв на газозаправочной станции — это была атака дрона

ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области дроном-камикадзе

На месте была сотрудница, она смогла эвакуироваться. В результате взрыва загорелся резервуар для хранения газа. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.