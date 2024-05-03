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Пожар, фото тематическое

Под Белгородом произошёл взрыв на газозаправочной станции — это была атака дрона

3 мая 2024, 07:41
Фото: 1MI
Пожар, фото тематическое

ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области дроном-камикадзе

На месте была сотрудница, она смогла эвакуироваться. В результате взрыва загорелся резервуар для хранения газа. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Город Шебекино подвергся атаке дрона-камикадзе. Под удар попала автомобильная газозаправочная станция.

Произошёл взрыв, он в свою очередь привёл к пожару. Загорелся резервуар для хранения газа. На месте происшествия работают оперативные службы.

Пострадавших среди мирных жителей нет. Известно, что на момент атаки на работе находилась сотрудница, но она смогла эвакуироваться.

Это третий удар ВСУ по Шебекинскому горокругу с утра 3 мая. Ранее противник дважды атаковал Вознесеновку. Пострадали два мирных жителя, повреждены транспорт и коммерческий объект.

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