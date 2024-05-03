Дрон-камикадзе ударил в автомобиль под Белгородом: пострадал мужчина

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Утром 3 мая село Вознесеновка Шебекинского округа второй раз попало под атаку ВСУ. Дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадал мужчина. У него осколочные ранения спины, рук и ног. Сейчас скорая везёт его в областную больницу. Раненому оказывают всю необходимую помощь.
Сильные повреждения получило транспортное средство, на которое пришёлся удар. Также посечены осколками ещё три машины, которые стояли рядом. В коммерческом здании выбило окна.
На месте работают оперативные службы.
До этого утром в Вознесеновке FPV-дрон атаковал автобус одного из предприятий. Пострадал мужчина. У него ушиб руки и баротравма.