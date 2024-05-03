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Published Сегодня, 06:34

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Беспилотники

Дрон-камикадзе ударил в автомобиль под Белгородом: пострадал мужчина

3 мая 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Село под Белгородом второй раз за утро оказалось под атакой дрона ВСУ

Под ударом вновь оказалось село Вознесеновка Шебекинского округа. Дрон атаковал припаркованный автомобиль. Раненого везут в больницу. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Утром 3 мая село Вознесеновка Шебекинского округа второй раз попало под атаку ВСУ. Дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадал мужчина. У него осколочные ранения спины, рук и ног. Сейчас скорая везёт его в областную больницу. Раненому оказывают всю необходимую помощь.

Сильные повреждения получило транспортное средство, на которое пришёлся удар. Также посечены осколками ещё три машины, которые стояли рядом. В коммерческом здании выбило окна.

На месте работают оперативные службы.

До этого утром в Вознесеновке FPV-дрон атаковал автобус одного из предприятий. Пострадал мужчина. У него ушиб руки и баротравма.

Последствия атаки дрона в ВознесеновкеПоследствия атаки дрона в Вознесеновке
Последствия атаки дрона в Вознесеновке Последствия атаки дрона в Вознесеновке
Последствия атаки дрона в Вознесеновке Последствия атаки дрона в Вознесеновке
Последствия атаки дрона в Вознесеновке
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
FPV-дрон атаковал автобус под Белгородом: в результате взрыва есть пострадавший
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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