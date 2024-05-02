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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Яркая вспышка в ночном небе

Стало известно, какое загадочное явление видели белгородцы ночью

2 мая 2024, 06:44
Фото: группа «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в ВК
Яркая вспышка в ночном небе

В Белгородской области застали пролетавший метеорит

В ночь на 1 мая в небе было видно яркую вспышку. Позже в Сети появились фото и видео, снятые в Белгородской и Курской областях.

В ночь с 30 апреля на 1 мая был виден суперболид. Около часа ночи веб-камеры, работающие в режиме онлайн-наблюдения, зарегистрировали появление чрезвычайно яркого болида. Его яркость была порядка -15m, а длительность полёта составила около шести секунд, пишет «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в ВК.

Метеорит вошёл в атмосферу Земли над северо-восточным регионом Украины. Яркий болид также был виден в небе над Белгородской областью.

По данным курских астрономов, суперболид разрушился на стыке Белгородской, Харьковской и Сумской областей. Яркость и скорость объекта свидетельствуют о том, что он не полностью сгорел в атмосфере и часть его достигла поверхности Земли. Следовательно, этот болид можно классифицировать как метеорит, пишет Telegram-канал «Астрономия Курск».

Белгородцы стали свидетелями необычного явления
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#Маргарита Водолажская#Видео#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Метеорит#Белгород#Явление
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