Стало известно, какое загадочное явление видели белгородцы ночью

По данным курских астрономов, суперболид разрушился на стыке Белгородской, Харьковской и Сумской областей. Яркость и скорость объекта свидетельствуют о том, что он не полностью сгорел в атмосфере и часть его достигла поверхности Земли. Следовательно, этот болид можно классифицировать как метеорит, пишет Telegram-канал «Астрономия Курск».