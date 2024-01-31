Белгородцам удалось запечатлеть необычное явление в небе

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В последний день января белгородцам удалось запечатлеть необычное атмосферное явление — солнечное гало. Оно появилось сегодня днём и попало в объективы камер.
Солнечное гало — это оптическое явление, когда вокруг солнца появляется свечение в форме окружности. Как правило, гало видно в морозную погоду, если у земли повышенная влажность.
В сентябре прошлого года белгородцам удалось снять северное сияние. Необычное явление заметили вечером 12 сентября. Полярные сияния после магнитной бури фиксировались в средних широтах, в том числе в Белгородской области.
В мае 2023 года жители региона снова были свидетелями необычного атмосферного явления. В небе снова заметили солнечное гало. Снимками белгородцы также делились в интернете.