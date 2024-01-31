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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Солнечное гало над Белгородом

Белгородцам удалось запечатлеть необычное явление в небе

31 января 2024, 14:14
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Солнечное гало над Белгородом

В небе над Белгородом заметили солнечное гало

Белгородцы заметили в небе редкое атмосферное явление — солнечное гало. Фотографиями местные жители делятся в Сети.

В последний день января белгородцам удалось запечатлеть необычное атмосферное явление — солнечное гало. Оно появилось сегодня днём и попало в объективы камер.

Солнечное гало — это оптическое явление, когда вокруг солнца появляется свечение в форме окружности. Как правило, гало видно в морозную погоду, если у земли повышенная влажность.

В сентябре прошлого года белгородцам удалось снять северное сияние. Необычное явление заметили вечером 12 сентября. Полярные сияния после магнитной бури фиксировались в средних широтах, в том числе в Белгородской области.

В мае 2023 года жители региона снова были свидетелями необычного атмосферного явления. В небе снова заметили солнечное гало. Снимками белгородцы также делились в интернете.

Солнечное гало над БелгородомСолнечное гало над Белгородом
Солнечное гало над БелгородомСолнечное гало над Белгородом
Солнечное гало над БелгородомСолнечное гало над Белгородом
Солнечное гало над БелгородомСолнечное гало над Белгородом
Солнечное гало над БелгородомСолнечное гало над Белгородом
Солнечное гало над БелгородомСолнечное гало над Белгородом
Солнечное гало над БелгородомСолнечное гало над Белгородом
Солнечное гало над БелгородомСолнечное гало над Белгородом
Солнечное гало над Белгородом
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
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