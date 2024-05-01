Белгородцы стали свидетелями необычного явления

В ночь на 1 мая в Сети появились кадры яркой голубой вспышки в небе. Необычное явление заметили белгородцы и жители Курской области. Что могло вызвать столь необычный феномен неизвестно, но некоторые паблики предполагают, что это могло быть якобы падение метеорита или другого космического тела.