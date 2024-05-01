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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Белгородцы стали свидетелями необычного явления

Белгородцы стали свидетелями необычного явления

1 мая 2024, 07:41
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"
Речь идёт о яркой вспышке в небе. Аналогичные сообщения и видео появились в пабликах Курской области.

В ночь на 1 мая в Сети появились кадры яркой голубой вспышки в небе. Необычное явление заметили белгородцы и жители Курской области. Что могло вызвать столь необычный феномен неизвестно, но некоторые паблики предполагают, что это могло быть якобы падение метеорита или другого космического тела.

Видео: Telegram-канал "Белгород №1"

Напомним, ранее жителей региона удивило необычное природное явление в виде жёлтых туч и «ржавого» дождя. По данным специалиста, причиной этому стала «Красная Минерва» — мощная песчаная буря, которая накрыла Балканы.

Не только следы от взрывов: ночью белгородцы увидели в небе необычное явление
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#Кристина Семенчук#Видео#Курская область#Небо#Сеть#Белгород#Вспышка#Природное явление
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