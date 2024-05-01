Белгородцы стали свидетелями необычного явления

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В ночь на 1 мая в Сети появились кадры яркой голубой вспышки в небе. Необычное явление заметили белгородцы и жители Курской области. Что могло вызвать столь необычный феномен неизвестно, но некоторые паблики предполагают, что это могло быть якобы падение метеорита или другого космического тела.
Напомним, ранее жителей региона удивило необычное природное явление в виде жёлтых туч и «ржавого» дождя. По данным специалиста, причиной этому стала «Красная Минерва» — мощная песчаная буря, которая накрыла Балканы.