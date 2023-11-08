Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Красная радуга над Белгородской областью

Утро для белгородцев началось с красной радуги: необычное явление попало на фото

8 ноября 2023, 08:05
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»
Красная радуга над Белгородской областью

Красную радугу заметили в Белгородской области

В небе над Белгородской областью было необычное атмосферное явление — красная радуга. Фотографиями поделились жители Шебекинского горокруга.

В Шебекинском горокруге заметили необычное атмосферное явление — красную радугу. Увидели её сегодня утром, 8 ноября. Остальные цвета спектра заметить довольно сложно.

Красная радуга над Белгородской областьюКрасная радуга над Белгородской областью
Красная радуга над Белгородской областьюКрасная радуга над Белгородской областью
Красная радуга над Белгородской областьюКрасная радуга над Белгородской областью
Красная радуга над Белгородской областью
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил. Шебекино»

С красной радугой ранее сталкивались и жители других регионов страны. Аналогичное явление наблюдалось в Казани в 2021 году. Такую радугу называют императорской, пишет «Бизнес Online». Она появляется на рассвете или закате. Основная её особенность состоит в том, что волнам света приходится проделывать большее расстояние до капель воды. В связи с этим до них доходят только самые длинные волны света. Поэтому красные цвета видно отчётливо, а остальные практически незаметны. «Кровавую» радугу заметили и в Мурманской области в 2020 году.

Несколько дней назад белгородцы застали ещё одно редкое для региона явление — северное сияние. Кроваво-красное небо озарило регион вечером 5 ноября. Ранее физик назвал причину появления сияния и объяснил, опасно ли оно.

В небе над Белгородской областью ожидается необычное явление
Узнать подробнее
Читайте также:
Луна закроет Венеру: необычное явление можно будет наблюдать в небе в ноябреБелгородцы запечатлели необычное природное явление в ночном небеБелгородцы стали свидетелями уникального природного явления
#Белгородская область#Фотофакт#Радуга#Белгород#Наталья Корявых#Явление#Шебекинский горокруг#Красная радуга
Подпишитесь
«Должны быть готовы»: Гладков анонсировал учения по эвакуации белгородских детей
Сегодня, 06:28
Две машины пострадали от дронов-камикадзе в Белгородской области
Сегодня, 07:57
«Было неприятно, я ушёл через полчаса». Белгородец вспомнил вебинар Аяза Шабутдинова
Сегодня, 06:30
У них можно выбить скидку: белгородцы откажутся от ипотеки в пользу вторичного рынка
Сегодня, 05:17
Продержался в холодной воде 100 минут: белгородский врач — о пользе закаливания
Сегодня, 08:15