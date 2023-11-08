Утро для белгородцев началось с красной радуги: необычное явление попало на фото

С красной радугой ранее сталкивались и жители других регионов страны. Аналогичное явление наблюдалось в Казани в 2021 году. Такую радугу называют императорской, пишет «Бизнес Online». Она появляется на рассвете или закате. Основная её особенность состоит в том, что волнам света приходится проделывать большее расстояние до капель воды. В связи с этим до них доходят только самые длинные волны света. Поэтому красные цвета видно отчётливо, а остальные практически незаметны. «Кровавую» радугу заметили и в Мурманской области в 2020 году.