Белгородец из села с режимом ЧС погиб при попытке разобрать противопехотную мину

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Житель села Вторая Наумовка Белгородского района пытался разобрать противопехотную мину, когда получил несовместимые с жизнью ранения. В данном населённом пункте уже долгое время действует режим чрезвычайной ситуации, поэтому нахождение в селе мирных жителей запрещено.
Глава региона Вячеслав Гладков напомнил белгородцам, что трогать взрывоопасные предметы и тем более разбирать их — нельзя.
Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет — вы погибнете сами и погубите своих близких! Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей!
Вячеслав Гладков
Напомним, что с утра над Белгородской областью уничтожили несколько украинских беспилотников, ещё один сбили в ночное время суток.
Другой БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Мирные жители не пострадали.