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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Белгородец из села с режимом ЧС погиб при попытке разобрать противопехотную мину

Белгородец из села с режимом ЧС погиб при попытке разобрать противопехотную мину

2 мая 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney
Погибший житель находился в селе Белгородского района, где уже долгое время введён режим ЧС. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Режим ЧС

Житель села Вторая Наумовка Белгородского района пытался разобрать противопехотную мину, когда получил несовместимые с жизнью ранения. В данном населённом пункте уже долгое время действует режим чрезвычайной ситуации, поэтому нахождение в селе мирных жителей запрещено.

Глава региона Вячеслав Гладков напомнил белгородцам, что трогать взрывоопасные предметы и тем более разбирать их — нельзя.

Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет — вы погибнете сами и погубите своих близких! Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей!
Вячеслав Гладков

Напомним, что с утра над Белгородской областью уничтожили несколько украинских беспилотников, ещё один сбили в ночное время суток.

Другой БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Мирные жители не пострадали.

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на дом белгородцев
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Гибель#Белгород#Вячеслав Гладков#Режим ЧС#Ранения#СВО#Противопехотная мина
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