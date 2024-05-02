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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Последствия обстрела, фото тематическое

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на дом белгородцев

2 мая 2024, 14:21
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ атаковали Новостроевку-Вторую в Белгородской области

Под удар попал населённый пункт в Грайворонском округе. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности произошедшего сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Сегодня, 2 мая, под удар ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. ВСУ атаковали населённый пункт с помощью БПЛА, сбросив с него одно взрывное устройство.

По предварительной информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто не пострадал. Разрушения зафиксировали в одном частном жилом доме.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что ночью над Белгородской областью сбили один БПЛА, а начиная с 10 часов утра Минобороны РФ сообщила о ещё четырёх уничтоженных беспилотниках. Точные места падения обломков и информация о последствиях на земле не сообщалась.

ВСУ ночью атаковали беспилотниками: уничтожили их не только в Белгородской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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