Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на дом белгородцев

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Сегодня, 2 мая, под удар ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. ВСУ атаковали населённый пункт с помощью БПЛА, сбросив с него одно взрывное устройство.
По предварительной информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто не пострадал. Разрушения зафиксировали в одном частном жилом доме.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что ночью над Белгородской областью сбили один БПЛА, а начиная с 10 часов утра Минобороны РФ сообщила о ещё четырёх уничтоженных беспилотниках. Точные места падения обломков и информация о последствиях на земле не сообщалась.