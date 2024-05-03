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Скорая помощь

FPV-дрон атаковал автобус под Белгородом: в результате взрыва есть пострадавший

3 мая 2024, 05:13
Фото: 1MI
Скорая помощь

ВСУ атаковали FPV-дроном автобус в Белгородской области

Происшествие случилось в Вознесеновке. На момент атаки в транспорте находились три человека. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Автобус

3 мая ВСУ атаковали FPV-дроном автобус одного из предприятий. Происшествие случилось в Вознесеновке Шебекинского горокруга.

Произошёл взрыв. В результате пострадал один человек. Мужчина сам обратился за помощью медиков. У пострадавшего — ушиб руки и баротравма.

Всего на момент атаки в транспорте находилось три человека — водитель и два пассажира.

Напомним, что 2 мая стало известно о гибели мужчины во Второй Наумовке. Сообщалось, что он пытался разобрать противопехотную мину. Происшествие случилось в населённом пункте, в котором действует режим ЧС.

Повреждённый в результате атаки автобусПовреждённый в результате атаки автобус
Повреждённый в результате атаки автобус
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородец из села с режимом ЧС погиб при попытке разобрать противопехотную мину
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