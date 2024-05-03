FPV-дрон атаковал автобус под Белгородом: в результате взрыва есть пострадавший

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
3 мая ВСУ атаковали FPV-дроном автобус одного из предприятий. Происшествие случилось в Вознесеновке Шебекинского горокруга.
Произошёл взрыв. В результате пострадал один человек. Мужчина сам обратился за помощью медиков. У пострадавшего — ушиб руки и баротравма.
Всего на момент атаки в транспорте находилось три человека — водитель и два пассажира.
Напомним, что 2 мая стало известно о гибели мужчины во Второй Наумовке. Сообщалось, что он пытался разобрать противопехотную мину. Происшествие случилось в населённом пункте, в котором действует режим ЧС.