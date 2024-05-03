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Банда подростков

В СК сообщили новые подробности о том, что творила банда подростков из Белгорода

3 мая 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
Банда подростков

Уголовные дела о банде подростков, терроризирующих белгородцев, отправили в суд

Все шесть участников банды находятся в СИЗО. Правоохранительные органы завершили расследование уголовных дел и направили их материалы в суд для рассмотрения. Все собранные и известные на сегодняшний день подробности рассказали в Следкоме.

Следователи завершили расследование уголовных дел по обвинению банды подростков из Белгорода в покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганстве, в числе которого были кражи и применение насилия. Следком выяснил все подробности произошедших преступлений.

Так, в октябре 2023 года 18-летний обвиняемый встретил у сетевого магазина в Белгороде группу незнакомых людей и без причины ударил двоих из них по голове. В декабре того же года 17-летний и 18-летний парни на парковке торгового центра поссорились с незнакомыми людьми и избили их руками, а 24-летний обвиняемый в торговом центре спровоцировал конфликт с иностранцем и избил его, а позже обокрал один из гаражей.

8 января 2024 года 17-летний и 19-летний подростки поссорились с двумя незнакомыми мужчинами у одного из магазинов областного центра и избили их. Также несовершеннолетний ударил одного из незнакомцев металлической частью телефона по лицу и туловищу и высказал фразы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности.

Все обвиняемые заключены под стражу. В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что упомянутая банда подростков избивала прохожих на улицах и в торговых центрах Белгорода, снимала эти действия на видео и выкладывая в свой канал.

Что нового известно о деле банды подростков, избивавших жителей Белгорода?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Подростки#Новости Белгорода#Покушение на убийство#Белгород#Национальная вражда#Банда подростков
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