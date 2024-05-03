В СК сообщили новые подробности о том, что творила банда подростков из Белгорода

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Следователи завершили расследование уголовных дел по обвинению банды подростков из Белгорода в покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганстве, в числе которого были кражи и применение насилия. Следком выяснил все подробности произошедших преступлений.
Так, в октябре 2023 года 18-летний обвиняемый встретил у сетевого магазина в Белгороде группу незнакомых людей и без причины ударил двоих из них по голове. В декабре того же года 17-летний и 18-летний парни на парковке торгового центра поссорились с незнакомыми людьми и избили их руками, а 24-летний обвиняемый в торговом центре спровоцировал конфликт с иностранцем и избил его, а позже обокрал один из гаражей.
8 января 2024 года 17-летний и 19-летний подростки поссорились с двумя незнакомыми мужчинами у одного из магазинов областного центра и избили их. Также несовершеннолетний ударил одного из незнакомцев металлической частью телефона по лицу и туловищу и высказал фразы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности.
Все обвиняемые заключены под стражу. В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что упомянутая банда подростков избивала прохожих на улицах и в торговых центрах Белгорода, снимала эти действия на видео и выкладывая в свой канал.