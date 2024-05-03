В СК сообщили новые подробности о том, что творила банда подростков из Белгорода

Так, в октябре 2023 года 18-летний обвиняемый встретил у сетевого магазина в Белгороде группу незнакомых людей и без причины ударил двоих из них по голове. В декабре того же года 17-летний и 18-летний парни на парковке торгового центра поссорились с незнакомыми людьми и избили их руками, а 24-летний обвиняемый в торговом центре спровоцировал конфликт с иностранцем и избил его, а позже обокрал один из гаражей.