Что нового известно о деле банды подростков, избивавших жителей Белгорода?

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Руководитель следкома по Белгородской области Станислав Захаров рассказал, что к уголовной ответственности привлечены шесть человек, включая двух подростков. Их обвиняют в покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганстве.
В ходе следствия выяснилось, что необходимо провести процессуальную проверку в отношении сотрудников органов внутренних дел, которые могли недостаточно и неэффективно проводить профилактические беседы с подростками. В адрес территориального подразделения МВД внесено представление об устранении причин и условий, способствовавшим преступлениям.
В следующий раз руководитель регионального следкома сообщит результаты дела после рассмотрения судом.
Напомним, что речь идёт о банде подростков, которые избивали прохожих на улицах и в торговых центрах Белгорода, снимая это на видео и выкладывая в свой канал. Сейчас все подозреваемые находятся в СИЗО.