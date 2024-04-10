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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В белгородском следкоме сообщили новую информацию о деле банды подростков

Что нового известно о деле банды подростков, избивавших жителей Белгорода?

10 апреля 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском следкоме сообщили новую информацию о деле банды подростков

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание, на котором спросил о результатах расследования уголовного дела о покушении на убийство, возбуждённого в Белгородской области. Подробности сообщили на официальном сайте следкома.

Руководитель следкома по Белгородской области Станислав Захаров рассказал, что к уголовной ответственности привлечены шесть человек, включая двух подростков. Их обвиняют в покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганстве.

В ходе следствия выяснилось, что необходимо провести процессуальную проверку в отношении сотрудников органов внутренних дел, которые могли недостаточно и неэффективно проводить профилактические беседы с подростками. В адрес территориального подразделения МВД внесено представление об устранении причин и условий, способствовавшим преступлениям.

В следующий раз руководитель регионального следкома сообщит результаты дела после рассмотрения судом.

Напомним, что речь идёт о банде подростков, которые избивали прохожих на улицах и в торговых центрах Белгорода, снимая это на видео и выкладывая в свой канал. Сейчас все подозреваемые находятся в СИЗО.

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