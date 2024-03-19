Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Парням из банды подростков в Белгороде продлили арест

Фигурантам дела о банде подростков в Белгороде продлили арест на два месяца

19 марта 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney

Парням из банды подростков в Белгороде продлили арест

«Фонарю» стало известно, что всем подозреваемым продлили арест ещё на два месяца. В полиции подробности дела об избиении мужчины в баре раскрывать не стали.

Участникам скандально известной банды подростков в Белгороде продлили арест ещё на два месяца. Об этом изданию сообщили собственные источники.

На днях в УМВД Бел.Ру рассказали, что производство по уголовному делу о нападении на мужчину в баре в настоящее время не окончено. Подробности правоохранители раскрывать не стали, сославшись на норму закона.

Ранее по факту нападения на мужчину в баре возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ). В полиции заявляли, что данные предварительного следствия не подлежат разглашению, поэтому предоставить информацию журналистам не могут.

Потасовка произошла ещё в январе. Дочь потерпевшего рассказала, что один из подростков ударил её отца в баре. Мужчине понадобилось проводить трепанацию черепа.

Секрет: в полиции не рассказали о ходе следствия по нападению на мужчину в баре
Узнать подробнее
Читайте также:
«Стыдно, что не воспитал». Отец главаря банды подростков из Белгорода — о своём сынеИстория о главаре белгородской банды стала поводом для проверки в калужском МВДОт скандально известной банды в Белгороде пострадали как минимум пять человек
#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Банда подростков#Продление ареста
Подпишитесь
Девочка — на ИВЛ, мальчика без кисти — в Москву: о раненных при обстрелах детях
Сегодня, 15:04
Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы
Сегодня, 11:33
«Нет слов, чтобы передать боль»: в зоопарке в Белгороде при обстреле погибла кенгуру
Сегодня, 14:24
Известный певец проведёт благотворительный концерт в поддержку Белгорода
Сегодня, 14:39
«Сплошные руины»: жители приграничного Грайворона — об обстановке в городе
Сегодня, 15:02
"