Фигурантам дела о банде подростков в Белгороде продлили арест на два месяца

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Участникам скандально известной банды подростков в Белгороде продлили арест ещё на два месяца. Об этом изданию сообщили собственные источники.
На днях в УМВД Бел.Ру рассказали, что производство по уголовному делу о нападении на мужчину в баре в настоящее время не окончено. Подробности правоохранители раскрывать не стали, сославшись на норму закона.
Ранее по факту нападения на мужчину в баре возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ). В полиции заявляли, что данные предварительного следствия не подлежат разглашению, поэтому предоставить информацию журналистам не могут.
Потасовка произошла ещё в январе. Дочь потерпевшего рассказала, что один из подростков ударил её отца в баре. Мужчине понадобилось проводить трепанацию черепа.