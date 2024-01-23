Родителей участника банды подростков в Белгороде могут лишить гражданства России

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
О ходе расследования уголовного дело по статьям УК о покушении на убийство группой лиц из-за национальной ненависти и возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности руководитель СУ СК по Белгородской области Станислав Захаров на оперсовещании с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.
Сейчас решается вопрос о прекращении гражданства РФ одного из задержанных. Также устанавливают других пострадавших и других эпизодов преступлений участников группировки.
Бастрыкин поручил дать юридическую оценку действиям сотрудников ОВД, которые отказывали в возбуждении уголовного дела по аналогичным фактам и долгое время не принимали мер к привлечении виновных к ответственности.
Ранее 23 января СУ СК по Белгородской области опубликовал фотографии участников группы и призвал потерпевших обращаться в правоохранительные органы.
В случае лишения гражданства речь, вероятно, идёт о главаре банды — 17-летнем азербайджанце, который, как сообщали медиа, сам получил российское гражданство в 2022 году. Его сестра назвала пожаловавшегося на избиения «недомужчиной».
Видео с избиениями группой подростков прохожих в Белгороде появились в Telegram-каналах 16 января. В течение суток задержали шестерых участников группировки, их отправили под арест. Среди участников банды были несовершеннолетние, позже число подозреваемых увеличилось до восьми.
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