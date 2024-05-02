Путин наградил губернатора Вячеслава Гладкова орденом Мужества

В феврале президент Владимир Путин поручил передать госнаграды чиновникам из приграничья Белгородской области. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды госслужащие удостоены за «за смелость и решительность при спасении людей и ликвидации последствий ЧС».