Путин наградил губернатора Вячеслава Гладкова орденом Мужества

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Согласно данным документа, орден Мужества Вячеслав Гладков получил за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Сам Гладков награду пока никак не комментировал.
В прошлом году в Кремле наградили главу Шебекинского горокруга Владимира Жданова. Он также получил орден Мужества.
В феврале президент Владимир Путин поручил передать госнаграды чиновникам из приграничья Белгородской области. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды госслужащие удостоены за «за смелость и решительность при спасении людей и ликвидации последствий ЧС».
Награду вручили главе Новотаволжанской администрации Сергею Парику. Также ордена получили замглавы администрации Шебекинского городского округа — секретарь Совета безопасности Станислав Целых, помощник главы администрации муниципалитета Юрий Ясенков.