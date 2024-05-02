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Путин наградил губернатора Вячеслава Гладкова орденом Мужества

Путин наградил губернатора Вячеслава Гладкова орденом Мужества

2 мая 2024, 15:33
Фото: Bel.ru
Президент Владимир Путин поручил наградить губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Документ от 2 мая появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно данным документа, орден Мужества Вячеслав Гладков получил за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Сам Гладков награду пока никак не комментировал.

Фото: Сайт официального опубликования правовых актов

В прошлом году в Кремле наградили главу Шебекинского горокруга Владимира Жданова. Он также получил орден Мужества.

В феврале президент Владимир Путин поручил передать госнаграды чиновникам из приграничья Белгородской области. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды госслужащие удостоены за «за смелость и решительность при спасении людей и ликвидации последствий ЧС».

Награду вручили главе Новотаволжанской администрации Сергею Парику. Также ордена получили замглавы администрации Шебекинского городского округа — секретарь Совета безопасности Станислав Целых, помощник главы администрации муниципалитета Юрий Ясенков.

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