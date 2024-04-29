Посреди города в Белгородской области заметили девушку в гробу: что это было?

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В пабликах Старого Оскола 28 апреля появились фотографии с девушкой в гробу. Сообщалось, что гроб стоял возле местного театра для детей и молодёжи.
По информации очевидцев, девушку не взяли на работу в этот театр. Поэтому она таким образом якобы решила выразить свой протест.
Сообщается, что на месте работала полиция. Чем акция закончилась для девушки, пока неизвестно.
Большинство комментаторов в Сети этот перформанс не оценило. Однако стоит отметить, что девушка добилась своей цели стать увиденной и услышанной: на акцию обратили внимание даже федеральные медиа.