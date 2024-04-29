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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Акция «девушка в гробу» у театра в Старом Осколе

Посреди города в Белгородской области заметили девушку в гробу: что это было?

29 апреля 2024, 05:29
Фото: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»
Акция «девушка в гробу» у театра в Старом Осколе

Возле театра в Старом Осколе заметили девушку в гробу

По словам очевидцев, это был перформанс. Девушку якобы не взяли на работу в этот театр, что и привело к необычной акции. Судя по комментариям в Сети, «постановку» оценили далеко не все.

В пабликах Старого Оскола 28 апреля появились фотографии с девушкой в гробу. Сообщалось, что гроб стоял возле местного театра для детей и молодёжи.

По информации очевидцев, девушку не взяли на работу в этот театр. Поэтому она таким образом якобы решила выразить свой протест.

Сообщается, что на месте работала полиция. Чем акция закончилась для девушки, пока неизвестно.

Большинство комментаторов в Сети этот перформанс не оценило. Однако стоит отметить, что девушка добилась своей цели стать увиденной и услышанной: на акцию обратили внимание даже федеральные медиа.

Акция «девушка в гробу» у театра в Старом ОсколеАкция «девушка в гробу» у театра в Старом Осколе
Акция «девушка в гробу» у театра в Старом Осколе
Фото: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Акция#Театр#Новости Старого Оскола#Нарочно не придумаешь#Гроб#Белгород#Перформанс
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