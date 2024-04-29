Посреди города в Белгородской области заметили девушку в гробу: что это было?

Возле театра в Старом Осколе заметили девушку в гробу

По словам очевидцев, это был перформанс. Девушку якобы не взяли на работу в этот театр, что и привело к необычной акции. Судя по комментариям в Сети, «постановку» оценили далеко не все.

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