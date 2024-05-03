Полярное сияние и спутники Маска: белгородцы стали свидетелями необычных явлений

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
В ночь на 3 мая белгородцы смогли наблюдать в небе необычные явления. Жители нескольких районов области увидели полярное сияние.
Спустя время белгородцы начали сообщать о том, в небе над областью пролетело «что-то странное». Вспышку увидели в Старом Осколе, а также других регионах России и Белоруссии.
В группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети сообщили, что над европейской частью России наблюдался пролёт космической ракеты с дымным следом от работы двигателей. Скорее всего, отметили в группе, это был запуск спутника Илона Маска SpaceX. Запуск ракеты происходил в США 2 мая в районе 21:36 по мск. Космические аппараты были выведены на околоземную орбиту.
Отметим, что в ночь с 30 апреля на 1 мая белгородцы увидели суперболид. Метеорит вошёл в атмосферу Земли над северо-восточным регионом Украины. Яркий болид также был виден в небе над Белгородской областью.
Напомним, что в конце осени прошлого года жители приграничных районов области сфотографировали кроваво-красное небо, которое напоминало северное сияние. Учёные объясняли, что небо стало красным из-за магнитных бурь.