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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:16

Полярное сияние в Белгородской области

Полярное сияние и спутники Маска: белгородцы стали свидетелями необычных явлений

3 мая 2024, 07:14
Фото: «Белгород № 1»
Полярное сияние в Белгородской области

Белгородцы смогли запечатлеть запуск спутников Маска и полярное сияние

Минувшей ночью жители региона вновь смогли увидеть северное сияние и спутники SpaceX. Фотографии публикуют местные Telegram-каналы.

В ночь на 3 мая белгородцы смогли наблюдать в небе необычные явления. Жители нескольких районов области увидели полярное сияние.

Спустя время белгородцы начали сообщать о том, в небе над областью пролетело «что-то странное». Вспышку увидели в Старом Осколе, а также других регионах России и Белоруссии.

В группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети сообщили, что над европейской частью России наблюдался пролёт космической ракеты с дымным следом от работы двигателей. Скорее всего, отметили в группе, это был запуск спутника Илона Маска SpaceX. Запуск ракеты происходил в США 2 мая в районе 21:36 по мск. Космические аппараты были выведены на околоземную орбиту.

Отметим, что в ночь с 30 апреля на 1 мая белгородцы увидели суперболид. Метеорит вошёл в атмосферу Земли над северо-восточным регионом Украины. Яркий болид также был виден в небе над Белгородской областью.

Напомним, что в конце осени прошлого года жители приграничных районов области сфотографировали кроваво-красное небо, которое напоминало северное сияние. Учёные объясняли, что небо стало красным из-за магнитных бурь.

Полярное сияние в Белгородской областиПолярное сияние в Белгородской области
Полярное сияние в Белгородской областиПолярное сияние в Белгородской области
СпутникСпутник
Полярное сияние в Белгородской области
Фото: «Белгород № 1»
Стало известно, какое загадочное явление видели белгородцы ночью
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Белгород#Полярное сияние#Спутники
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