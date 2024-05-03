Полярное сияние и спутники Маска: белгородцы стали свидетелями необычных явлений

В группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети сообщили, что над европейской частью России наблюдался пролёт космической ракеты с дымным следом от работы двигателей. Скорее всего, отметили в группе, это был запуск спутника Илона Маска SpaceX. Запуск ракеты происходил в США 2 мая в районе 21:36 по мск. Космические аппараты были выведены на околоземную орбиту.