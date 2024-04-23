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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Световые столбы в небе над Белгородом

В небе над Белгородом заметили необычное свечение

23 апреля 2024, 09:48
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Световые столбы в небе над Белгородом

Белгородцы запечатлели на фото световые столбы

Необычное явление горожане заметили ночью 22 апреля. Снимки со световыми столбами публикует Telegram-канал «Белгородские подробности».
Сюжет
Природа

Минувшей ночью белгородцы заметили необычное свечение. Световой столб был виден из Пушкарного в сторону Белгорода в направлении цементного завода.

Ранее специалисты рассказывали, что это могут быть световые столбы — атмосферное явление, результат преломления света на ледяных кристаллах. Столбы света обычно возникают в момент восхода или захода солнца. При этом на их появление может оказать влияние и яркий источник света.

Полтора года назад белгородцы также видели яркие столбы жёлтого цвета в небе. А зимой 2022 года в небе над Старым Осколом появилась зимняя радуга. По-другому это явление называется гало. Радуга в таких случаях создаётся не каплями воды, как обычно, а ледяными кристаллами.

В январе этого года белгородцам удалось запечатлеть морозные столбы в небе. Необычным небо было и в Береговом на границе с Курской областью. Местный житель также поделился снимками в интернете. На кадрах видно не морозные столбы, а явление, напоминающее северное сияние.

Световые столбы в небе над БелгородомСветовые столбы в небе над Белгородом
Световые столбы в небе над Белгородом
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
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