В небе над Белгородом заметили необычное свечение

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Минувшей ночью белгородцы заметили необычное свечение. Световой столб был виден из Пушкарного в сторону Белгорода в направлении цементного завода.
Ранее специалисты рассказывали, что это могут быть световые столбы — атмосферное явление, результат преломления света на ледяных кристаллах. Столбы света обычно возникают в момент восхода или захода солнца. При этом на их появление может оказать влияние и яркий источник света.
В январе этого года белгородцам удалось запечатлеть морозные столбы в небе. Необычным небо было и в Береговом на границе с Курской областью. Местный житель также поделился снимками в интернете. На кадрах видно не морозные столбы, а явление, напоминающее северное сияние.