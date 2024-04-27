Жёлтое небо, новые выплаты и отставка главы после претензий Гладкова: итоги недели

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Неделя началась с объявленной над Белгородом и Белгородским районом ракетной опасности. В результате первой пострадавших и разрушений не было. Над городом сбили ракету «Точка-У». А вот вторая ракетная опасность была с куда большими последствиями. Разрушения обнаружили в частном доме в Разумном и автомобиле.
За неделю в Шебекино пострадало четверо человек: трое были ранены 23 апреля после удара трёх украинских дронов-камикадзе на предприятии в Шебекино. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Позже ещё один пострадавший вызвал врачей на дом. У него контузия, сейчас все пострадавшие в больницах.
После вечерней атаки на город в этот же день пострадало несколько автомобилей. Дрон скинул взрывное устройство на машину, она загорелась, ещё три авто посекло осколками.
После сбития беспилотника в Чернянском районе возник крупный пожар — 23 апреля в селе Волоконовка вспыхнула сухая трава на площади около 800 кв. м. Также под обстрел попал частный дом, в нём выбиты окна и пострадала кровля. Обошлось без пострадавших.
Ещё шесть человек пострадали при сегодняшней атаке на Вознесеновку в Шебекинском горокруге. ВСУ ударили по населённому пункту дважды. Среди пострадавших есть 17-летняя девушка-подросток.
Напомним, что оперативный штаб правительства области не рекомендует посещать кладбища к Пасхе из-за оперативной обстановки, а в некоторых населённых пунктах отменили проведение церковных служб.
Белгородская область получит 2 млрд рублей на помощь пострадавшим от обстрелов бизнесу и жителям.
987 млн рублей направят пострадавшим от обстрелов предприятия Шебекинского городского округа, сумма ущерба от обстрелов которых превышает 100 млн рублей. 264 млн рублей уйдут малому и среднему бизнесу, а также ИП, которые работают в Белгороде, Шебекинском и Грайворонском округах, а также в следующих населённых пунктах Белгородского района: Октябрьский, Беловское, Бессоновка, Головино, Разумное, Дубовое, Красный Октябрь, Крутой Лог, Майский, Малиновка, Никольское, Таврово, Щетиновка, Ясные Зори.
Остальные деньги положены мирным жителям. 10 тысяч рублей выплатят всем кто имеет регистрацию в Грайворонском горокруге. 50 тысяч рублей — за частичную потерю имущества. 100 тысяч рублей выплатят тем, кто полностью потерял жильё.
Напомним, что правительство приняло решение об ещё одной мере поддержки для белгородцев, которые потеряли жильё — льготная ипотека под 2% на «вторичку» и на новостройки.
Пост главы Алексеевского горокруга покинул Алексей Калашников. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, к теперь уже бывшему главе накопилось много претензий. Касались они в том числе срывов сроков сдачи жилья в Новой Таволжанке.
Муниципальный совет Алексеевского горокруга поддержал решение об отставке. Временно исполнять обязанности главы будет первый заместитель Алексей Горбатенко.
Позже занимавший должность два года Алексей Калашников поблагодарил за «справедливую критику».
Девятиклассники из 284 школ будут получать аттестат без ОГЭ. Оценки выставят по четвертным результатам. Но один из этапов ОГЭ выпускники должны будут пройти — итоговое собеседование. Без положительной оценки за устный экзамен по русскому языку ученики не смогут получить документ об образовании.
Одиннадцатиклассники из списка утверждённых школ смогут выбрать: либо получить аттестат по итогам оценок за 10-й и 11-й классы, либо сдать ЕГЭ. Те, кто не планируют сдавать экзамены, смогут поступить в вузы по внутренним экзаменам учебных учреждений.
82% белгородских выпускников предпочли сдачу ЕГЭ. Остальные согласны получить аттестат без экзаменов.
Такая возможность есть у учеников 284 школ, которые находятся в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, Валуйском горокруге, Вейделевском и Волоконовском районах, Грайворонском горокруге, Краснояружском районе, Мелиховском сельском поселении Корочанского района, Новооскольском горокруге, Ровеньском районе, Шебекинском и Яковлевском горокругах.
Природное явление напугало горожан. После такого дождя на машинах и одежде остались грязные следы.
Климатологи БелГУ предположили, что это могут быть пески из Сахары, которые принесло в область вместе с циклоном. Однако позже эту версию опровергли.
Ржавыми осадки стали из-за пыли, кальция и железа. По данным Росгидрометцентра, пыль могла «прилететь» из Астраханской области.
«В условиях ранней весны на территории Астраханской области температура была достаточно высокой, почва быстро высохла. Пылевидный верхний слой почвы под воздействием сильного ветра был поднят в атмосферу и с воздушной массой поступил в наш регион», — объяснял Роман Татаринцев, министр природопользования области.