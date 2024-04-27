Жёлтое небо, новые выплаты и отставка главы после претензий Гладкова: итоги недели

За неделю в Шебекино пострадало четверо человек: трое были ранены 23 апреля после удара трёх украинских дронов-камикадзе на предприятии в Шебекино. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Позже ещё один пострадавший вызвал врачей на дом. У него контузия, сейчас все пострадавшие в больницах.