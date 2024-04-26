Всё-таки не Сахара: белгородцам назвали ещё одну причину жёлтого неба

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Белгородцы продолжают задавать вопрос: «Что стало причиной ржавого дождя и жёлтого неба?» Такое явление жители региона наблюдали 24 апреля.
Некоторые белгородцы подумали, что это был «цементный» дождь.
«По всей области прошли цементные дожди. Кто за это ответит?» — обратился к властям белгородец.
На вопрос местного жителя ответил Роман Татаринцев, министр природопользования области. Ссылаясь на данные Росгидрометцентра, он объяснил, что 23–24 апреля регион находился под влиянием южного циклона. Ветер южного и юго-западного направления с порывами до 13 м/с принёс в область воздушную массу с большим количеством пыли. Пыль проникла в дождевое облако из Астраханской области.
В условиях ранней весны на территории Астраханской области температура была достаточно высокой, почва быстро высохла. Пылевидный верхний слой почвы под воздействием сильного ветра был поднят в атмосферу и с воздушной массой поступил в наш регион.
Роман Татаринцев
Чиновник также добавил, что это природное явление является типичным состоянием для весенних процессов. Радиационный фон в регионе в пределах нормы, опасные явления не наблюдаются, подчеркнул министр.
Напомним, что в «Фобосе» заявили, что причиной дождя стала африканская пыль. Другие учёные сообщали, что африканские пески не могли дойти до Белгородской области, жёлтым небо могло стать из-за калмыцких степей.