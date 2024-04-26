Всё-таки не Сахара: белгородцам назвали ещё одну причину жёлтого неба

На вопрос местного жителя ответил Роман Татаринцев, министр природопользования области. Ссылаясь на данные Росгидрометцентра, он объяснил, что 23–24 апреля регион находился под влиянием южного циклона. Ветер южного и юго-западного направления с порывами до 13 м/с принёс в область воздушную массу с большим количеством пыли. Пыль проникла в дождевое облако из Астраханской области.