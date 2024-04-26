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Жёлтые облака над Белгородом

Всё-таки не Сахара: белгородцам назвали ещё одну причину жёлтого неба

26 апреля 2024, 08:48
Фото: Bel.ru
Жёлтые облака над Белгородом

Белгородский министр природопользования назвал причину пожелтевшего неба

Министр природопользования области Роман Татаринцев, ссылаясь на Росгидрометцентр, сообщил, что область накрыл южный циклон, ветер принёс пыль из Астраханской области.

Белгородцы продолжают задавать вопрос: «Что стало причиной ржавого дождя и жёлтого неба?» Такое явление жители региона наблюдали 24 апреля.

Некоторые белгородцы подумали, что это был «цементный» дождь.

«По всей области прошли цементные дожди. Кто за это ответит?» — обратился к властям белгородец.

На вопрос местного жителя ответил Роман Татаринцев, министр природопользования области. Ссылаясь на данные Росгидрометцентра, он объяснил, что 23–24 апреля регион находился под влиянием южного циклона. Ветер южного и юго-западного направления с порывами до 13 м/с принёс в область воздушную массу с большим количеством пыли. Пыль проникла в дождевое облако из Астраханской области.

В условиях ранней весны на территории Астраханской области температура была достаточно высокой, почва быстро высохла. Пылевидный верхний слой почвы под воздействием сильного ветра был поднят в атмосферу и с воздушной массой поступил в наш регион.
Роман Татаринцев

Чиновник также добавил, что это природное явление является типичным состоянием для весенних процессов. Радиационный фон в регионе в пределах нормы, опасные явления не наблюдаются, подчеркнул министр.

Напомним, что в «Фобосе» заявили, что причиной дождя стала африканская пыль. Другие учёные сообщали, что африканские пески не могли дойти до Белгородской области, жёлтым небо могло стать из-за калмыцких степей.

Африканские пески или калмыцкая степь? Из-за чего в Белгороде пожелтело небо
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дожди#Циклон#Новости Белгорода#Белгород#Роман Татаринцев#Жёлтое небо
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