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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Жёлтое небо в Белгородской области

«Красная Минерва» могла стать причиной жёлтого неба и ржавого дождя в Белгороде

25 апреля 2024, 10:20
Фото: «Строитель Онлайн»
Жёлтое небо в Белгородской области

«Фобос»: причиной ржавого дождя в Белгороде стала африканская пыль

Жёлтое небо и грязный дождь наблюдали накануне жители Белгородской области. Ситуацию в своём Telegram-канале «Часовой погоды» прокомментировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вчера, 24 апреля, жителей региона удивило необычное природное явление: область накрыли жёлтые тучи, прошёл «ржавый» дождь. На одежде и транспорте белгородцев остался налёт. По словам Евгения Тишковца, похожую ситуацию наблюдали и жители Крыма.

Специалист пояснил, что в Россию добрались африканская пыль и песок.

«На карте видно, что шлейф может распространиться до Северо-Запада нашей страны. Концентрация гидрометеоров пыльной и песчаной бури из Сахары ничтожна мала», — пишет Евгений Тишковец.

Греческие метеорологи мощную песчаную бурю, которая накрыла Балканы, называют «Красной Минервой», добавил эксперт.

Ранее о причинах грязного дождя рассуждали представители Гидрометцентра и климатологи БелГУ.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Осадки#Грязный дождь#Жёлтое небо#Ржавый дождь
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