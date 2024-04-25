«Красная Минерва» могла стать причиной жёлтого неба и ржавого дождя в Белгороде

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Вчера, 24 апреля, жителей региона удивило необычное природное явление: область накрыли жёлтые тучи, прошёл «ржавый» дождь. На одежде и транспорте белгородцев остался налёт. По словам Евгения Тишковца, похожую ситуацию наблюдали и жители Крыма.
Специалист пояснил, что в Россию добрались африканская пыль и песок.
«На карте видно, что шлейф может распространиться до Северо-Запада нашей страны. Концентрация гидрометеоров пыльной и песчаной бури из Сахары ничтожна мала», — пишет Евгений Тишковец.
Греческие метеорологи мощную песчаную бурю, которая накрыла Балканы, называют «Красной Минервой», добавил эксперт.
Ранее о причинах грязного дождя рассуждали представители Гидрометцентра и климатологи БелГУ.