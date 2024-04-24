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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Жёлтые облака над Белгородом

Белгород накрыло пугающе жёлтое небо: фото

24 апреля 2024, 13:38
Фото: Bel.ru
Жёлтые облака над Белгородом

Жёлтые облака и ржавый дождь удивили белгородцев

Час назад в области прошёл необычный дождь — тучи окрасились в жёлтый цвет, а после полил ржавый дождь. Местные жители начали массово жаловаться на грязные следы на авто и вещах после осадков. Климатологи БелГУ предположили, с чем может быть связано это природное явление.

Белгородскую область накрыл необычный дождь. Жители разных районов региона начали сообщать о жёлтых облаках и ржавом дожде. Читатели стали присылать фото грязных следов на машинах и одежде после выпавших осадков.

В чём причина этого аномального дождя, пока неизвестно. Некоторые белгородцы даже предположили, что это может быть песок из Сахары. Отметим, что сегодня, 24 апреля, юг Греции и несколько стран Африки накрыла песчаная буря.

По мнению климатологов БелГУ, ничего опасного в этом дожде нет. «Это обычное явление, когда воздушные массы, перемещаясь, несут с собой, например, африканские пески», — цитирует климатологов университета «Пегасий БелГУ».

Напомним, что в последний раз грязный дождь был в Белгородской области был год назад. На одежде и автомобилях местных жителей появился налёт. Причиной таких осадков называли и вулканический пепел, и пыль растений, и пыльные бури, и даже отголоски СВО.

Следы от дождя на одеждеСледы от дождя на одежде
Следы от дождя на одеждеСледы от дождя на одежде
Следы от дождяСледы от дождя
Следы от дождяСледы от дождя
Жёлтое небоЖёлтое небо
Жёлтое небоЖёлтое небо
Жёлтое небо над БелгородомЖёлтое небо над Белгородом
Следы от дождя на одежде
Фото: Bel.ru
От вулканической пыли до отголосков СВО: что привело к «белому дождю» в Белгороде
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Белгород#Осадки#Жёлтое небо#Ржавый дождь
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