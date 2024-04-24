Белгород накрыло пугающе жёлтое небо: фото

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Белгородскую область накрыл необычный дождь. Жители разных районов региона начали сообщать о жёлтых облаках и ржавом дожде. Читатели стали присылать фото грязных следов на машинах и одежде после выпавших осадков.
В чём причина этого аномального дождя, пока неизвестно. Некоторые белгородцы даже предположили, что это может быть песок из Сахары. Отметим, что сегодня, 24 апреля, юг Греции и несколько стран Африки накрыла песчаная буря.
По мнению климатологов БелГУ, ничего опасного в этом дожде нет. «Это обычное явление, когда воздушные массы, перемещаясь, несут с собой, например, африканские пески», — цитирует климатологов университета «Пегасий БелГУ».