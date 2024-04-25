Африканские пески или калмыцкая степь? Из-за чего в Белгороде пожелтело небо

Подобную пыль заметили не только в Белгородской области, но и в столице России, и в Крыму. Полностью расчиститься небо должно уже к концу этой недели: помочь в этом может холодный фронт, который пройдёт через Белгород, Брянск и Москву уже послезавтра, 27 апреля.