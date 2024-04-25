Африканские пески или калмыцкая степь? Из-за чего в Белгороде пожелтело небо

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Вчера, 24 апреля, белгородцев удивил цвет неба и «ржавый» дождь, который пошёл в городе и близлежащих районах ближе к вечеру. Жители фотографировали необычное явление и рассказывали, что их куртки и машины оказались грязными после выпадших осадков.
Причина цветного дождя неизвестна. Некоторые белгородцы предполагали, что ветер принёс пески из Сахары, поскольку в тот же день на юге Греции и в нескольких странах Африки бушевала песчаная буря.
Климатологи БелГУ заявили, что явление является рядовым и никакой опасности не представляет: по их словам, воздушные массы принесли с собой африканские пески.
В Гидрометцентре объяснить причину таких странных осадков не смогли, но предположили, что причина действительно может заключаться в песке из Сахары. Каких-либо вредных элементов в осадках нет — грязным дождь стал из-за обычной пыли, кальция и железа.
Учёные же говорят, что африканские пески дойти до Белгородской области не могли — слишком большое расстояние. Поэтому окраситься в жёлтый небо могло из-за песка, прибывшего из калмыцких степей.
Но специалист центра погоды «Фобос» подтвердил выдвинутые ранее предположения: по его мнению, в Россию действительно добрались африканские пыль и песок — такой шлейф может распространиться до Северо-Запада страны. Греческие метеорологи называют такую пыль «Красной Минервой».
С уверенностью утверждать, что стало причиной такого явления, пока нельзя: для точного определения нужно провести анализ. В то же время вредных примесей в осадках действительно нет, поэтому беспокоиться не о чем.
Подобную пыль заметили не только в Белгородской области, но и в столице России, и в Крыму. Полностью расчиститься небо должно уже к концу этой недели: помочь в этом может холодный фронт, который пройдёт через Белгород, Брянск и Москву уже послезавтра, 27 апреля.
Напомним, что вечером 16 апреля жители Старого Оскола тоже увидели необычную пыль коричневого цвета, которая покрыла частный сектор. Тогда жители предположили, что причиной её появления мог стать Песчанский спиртзавод.
Около года назад в Белгородской области также шёл грязный дождь, после которого на одежде и автомобилях появился белый налёт. Тогда тоже прозвучало несколько версий произошедшего: вулканический пепел, пыль растений, СВО и пыльные бури. Точную причину так и не назвали.