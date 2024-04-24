Белгородские девятиклассники не получат аттестат без итогового собеседования

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Девятиклассники из 284 белгородских школ смогут получить аттестат по промежуточным оценкам. Однако юные белгородцы должны будут сдать итоговое собеседование на положительную оценку — три и выше. Об этом на брифинге 24 апреля заявил министр образования региона Андрей Милёхин.
Как правило, собеседование проводится как допуск к ОГЭ. Это устный экзамен по русскому языку. Если собеседование провалено, выпускник не сможет сдать остальные предметы.
Также Андрей Милёхин уточнил, что с директорами школ проработают вопрос о том, чтобы не создавать ситуаций, когда под конец учебного года не хватает оценок и учителя проводят множество контрольных и тестов.