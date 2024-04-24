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Белгородские девятиклассники не получат аттестат без итогового собеседования

Белгородские девятиклассники не получат аттестат без итогового собеседования

24 апреля 2024, 10:15
Фото: 1MI
Как правило, итоговое собеседование является этапом доступа к ОГЭ. Вместе с тем выпускникам девятых классов в этом году сдавать экзамены не придётся. Для получения аттестата достаточно будет положительной оценки за собеседование.

Девятиклассники из 284 белгородских школ смогут получить аттестат по промежуточным оценкам. Однако юные белгородцы должны будут сдать итоговое собеседование на положительную оценку — три и выше. Об этом на брифинге 24 апреля заявил министр образования региона Андрей Милёхин.

Как правило, собеседование проводится как допуск к ОГЭ. Это устный экзамен по русскому языку. Если собеседование провалено, выпускник не сможет сдать остальные предметы.

Также Андрей Милёхин уточнил, что с директорами школ проработают вопрос о том, чтобы не создавать ситуаций, когда под конец учебного года не хватает оценок и учителя проводят множество контрольных и тестов.

Как белгородские школьники будут сдавать экзамены в этом году?
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Образование#Школа#Новости Белгорода#Выпускники#Учебный год#Белгород#Андрей Милёхин#Аттестат#Девятиклассники
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