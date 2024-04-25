Уволенный с поста главы горокруга Калашников поблагодарил за критику

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
25 апреля — последний день работы Алексея Калашникова на посту главы администрации Алексеевского городского округа. Он занимал эту должность два года.
Калашников заявил, что подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты это решение поддержали.
Алексей Калашников отметил, что два года работы в должности главы — небольшой срок. Вместе с тем он поблагодарил в том числе за «справедливую критику».
Об отставке Калашникова стало известно 25 апреля. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что у него и у алексеевцев есть вопросы к работе главы Алексеевского горокруга. Временно исполнять обязанности главы будет первый заместитель Алексей Горбатенко.
Напомним, что Алексей Калашников до перехода в Алексеевский горокруг работал в той же должности в Шебекинском горокруге и Ивнянском районе.