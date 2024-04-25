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Алексей Калашников

Уволенный с поста главы горокруга Калашников поблагодарил за критику

25 апреля 2024, 10:33
Фото: страница Алексея Калашникова в ВК
Алексей Калашников

Калашников прокомментировал увольнение с поста главы Алексеевского горокруга

Алексей Калашников возглавлял Алексеевский горокруг Белгородской области два года. Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что недоволен его работой.

25 апреля — последний день работы Алексея Калашникова на посту главы администрации Алексеевского городского округа. Он занимал эту должность два года.

Калашников заявил, что подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты это решение поддержали.

Алексей Калашников отметил, что два года работы в должности главы — небольшой срок. Вместе с тем он поблагодарил в том числе за «справедливую критику».

Об отставке Калашникова стало известно 25 апреля. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что у него и у алексеевцев есть вопросы к работе главы Алексеевского горокруга. Временно исполнять обязанности главы будет первый заместитель Алексей Горбатенко.

Напомним, что Алексей Калашников до перехода в Алексеевский горокруг работал в той же должности в Шебекинском горокруге и Ивнянском районе.

Врио главы Шебекинского района стал Алексей Калашников
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