Без прописки можно? Кому из белгородцев не выплатят 10, 50 и 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Для жителей Грайворонского горокруга утвердили ряд мер поддержки. У министра соцзащиты Белгородской области Елены Батановой поинтересовались, смогут ли средства получить жители муниципалитета, которые там проживали, но не имели прописки. Как это было ранее, например, в Шебекинском округе.
Батанова отметила, что за счёт средств федерального бюджета незарегистрированным гражданам выплаты не осуществляются. Чиновница также напомнила, что в Шебекинском округе выплаты производились за счёт средств внебюджетных источников.
На сегодняшний день мне неизвестно, есть ли внебюджетные источники или нет. Мы работаем в рамках федерального законодательства, в котором чётко прописано: «граждане, зарегистрированные на территории Грайворонского округа».
Елена Батанова