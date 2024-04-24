Без прописки можно? Кому из белгородцев не выплатят 10, 50 и 100 тысяч рублей

Для жителей Грайворонского горокруга утвердили ряд мер поддержки. У министра соцзащиты Белгородской области Елены Батановой поинтересовались, смогут ли средства получить жители муниципалитета, которые там проживали, но не имели прописки. Как это было ранее, например, в Шебекинском округе.