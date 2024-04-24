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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Не все жители Грайворонского округа смогут получить выплаты

Без прописки можно? Кому из белгородцев не выплатят 10, 50 и 100 тысяч рублей

24 апреля 2024, 11:02
Фото: 1MI

Не все жители Грайворонского округа смогут получить выплаты

Министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова рассказала о том, кому положены выплаты в размере 10, 50 и 100 тысяч рублей. В ходе брифинга стало известно, кто получить деньги пока не сможет.

Для жителей Грайворонского горокруга утвердили ряд мер поддержки. У министра соцзащиты Белгородской области Елены Батановой поинтересовались, смогут ли средства получить жители муниципалитета, которые там проживали, но не имели прописки. Как это было ранее, например, в Шебекинском округе.

Батанова отметила, что за счёт средств федерального бюджета незарегистрированным гражданам выплаты не осуществляются. Чиновница также напомнила, что в Шебекинском округе выплаты производились за счёт средств внебюджетных источников.

На сегодняшний день мне неизвестно, есть ли внебюджетные источники или нет. Мы работаем в рамках федерального законодательства, в котором чётко прописано: «граждане, зарегистрированные на территории Грайворонского округа».
Елена Батанова
Выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей: кто из белгородцев сможет их получить
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