Как белгородские школьники будут сдавать экзамены в этом году?

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Белгородцы поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, когда власти примут решение по формату проведения экзаменов в 9-х и 11-х классах. Глава региона сообщил, что экзамены пройдут в таком же формате, как и в прошлом году. У детей появится возможность сдачи экзаменов по текущей успеваемости, а поступление в вузы будет проходить по экзаменам, который проводит сам университет.
Сегодня позвонил министр просвещения Сергей Кравцов. Хорошая новость — приказ Министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ.
Вячеслав Гладков
Подробную информацию выпускникам представят в школах и в министерстве образования области.