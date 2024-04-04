Как белгородские школьники будут сдавать экзамены в этом году?

Белгородцы поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, когда власти примут решение по формату проведения экзаменов в 9-х и 11-х классах. Глава региона сообщил, что экзамены пройдут в таком же формате, как и в прошлом году. У детей появится возможность сдачи экзаменов по текущей успеваемости, а поступление в вузы будет проходить по экзаменам, который проводит сам университет.