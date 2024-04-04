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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Гладков рассказал, как белгородские школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Как белгородские школьники будут сдавать экзамены в этом году?

4 апреля 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney

Гладков рассказал, как белгородские школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Формат сдачи экзаменов останется таким же, как и в прошлом году. Тему подняли во время вечернего прямого эфира губернатора.

Белгородцы поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, когда власти примут решение по формату проведения экзаменов в 9-х и 11-х классах. Глава региона сообщил, что экзамены пройдут в таком же формате, как и в прошлом году. У детей появится возможность сдачи экзаменов по текущей успеваемости, а поступление в вузы будет проходить по экзаменам, который проводит сам университет.

Сегодня позвонил министр просвещения Сергей Кравцов. Хорошая новость — приказ Министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ.
Вячеслав Гладков

Подробную информацию выпускникам представят в школах и в министерстве образования области.

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#Общество#Белгородская область#Школьники#ЕГЭ#Новости Белгорода#Выпускники#Экзамены#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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