80% белгородских школьников из приграничья выбрали сдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
80% школьников из приграничья приняли решение сдавать ЕГЭ: «Это более понятная форма для ребят». Отметим, что выпускники из приграничья имеют право выбора — сдавать ЕГЭ или поступать в вуз по вступительные испытаниям.
Также Нелюбова подчеркнула, что выпускники имеют право сдавать ещё и вступительные испытания после сдачи ЕГЭ.
Любой абитуриент из этих 284 школ из приграничья может сдать ЕГЭ и прийти сдать вступительные испытания. И дальше он вправе выбрать результаты по тому из экзаменов, где у него сумма баллов выше. Приведу пример: ребёнок написал математику на 50 баллов, а вступительные испытания по математику в вузе он написал на 70 баллов. Он вправе выбрать результаты вступительных испытаний. Здесь важно, что выбор остаётся за абитуриентом.
Виктория Нелюбова