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80% белгородских школьников из приграничья выбрали сдавать ЕГЭ

7 июня 2023, 07:07
Фото: 1MI
Также выпускники вправе пройти вступительные испытания в вузе. Об этом рассказала замминистра образования области Виктория Нелюбова.
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ЕГЭ

80% школьников из приграничья приняли решение сдавать ЕГЭ: «Это более понятная форма для ребят». Отметим, что выпускники из приграничья имеют право выбора — сдавать ЕГЭ или поступать в вуз по вступительные испытаниям.

Также Нелюбова подчеркнула, что выпускники имеют право сдавать ещё и вступительные испытания после сдачи ЕГЭ.

Любой абитуриент из этих 284 школ из приграничья может сдать ЕГЭ и прийти сдать вступительные испытания. И дальше он вправе выбрать результаты по тому из экзаменов, где у него сумма баллов выше. Приведу пример: ребёнок написал математику на 50 баллов, а вступительные испытания по математику в вузе он написал на 70 баллов. Он вправе выбрать результаты вступительных испытаний. Здесь важно, что выбор остаётся за абитуриентом.
Виктория Нелюбова
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#Алина Харина#ЕГЭ#Экзамены#Вступительные экзамены#Образование#Белгородская область
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