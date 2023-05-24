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В минобре рассказали, как школьники из Грайворонского горокруга будут сдавать ЕГЭ

24 мая 2023, 11:49
Фото: 1MI
Для участников ЕГЭ предусмотрели ближайшие к их местонахождению пункты сдачи экзаменов и резервные дни.
Сюжет
Дети

Во время прямого эфира у замгубернатора, министра образования Белгородской области Андрея Милёхина спросили, как дети из Грайворонского горокруга будут сдавать экзамены: «Из-за сложившейся обстановки мы вынуждены покинуть округ, опасаемся за свою жизнь, но о переносе сроков сдачи ЕГЭ речи пока нет. Как детей вести на ЕГЭ?».

По словам Андрея Милёхина, в зависимости от местонахождения ученика будут предусмотрены ближайшие пункты проведения экзаменов. Министр порекомендовал обратиться по телефону горячей линии (35-76-30), где подробно расскажут о проведении и пунктах сдачи ЕГЭ.

В случае неявки на ЕГЭ по уважительной причине, которой является в том числе причина, которую указали в вопросе, по решению министра образования области школьник может быть повторно допущен к сдаче экзаменов в текущем учебном году в резервные сроки. Поясню — эти резервные сроки позволяют подать заявление в рамках того срока, когда университет или институт такие заявления принимает.
Андрей Милёхин

В соответствии с текущим расписанием ЕГЭ, подчёркивает Милёхин, школьники могут сдать ЕГЭ в ближайшем пункте сдачи экзаменов, а также в резервные дни по уважительной причине: «Можно написать заявление, его рассмотрят и повторно допустят ученика в резервные дни».

По ученикам Грайворонского горокруга, которые выбрали ЕГЭ как итоговую форму государственной аттестации, понимаем их местонахождение, понимаем пункты проведения экзаменов.
Андрей Милёхин
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#Алина Харина#Дети#Экзамены#Общество#ЕГЭ#Грайворонский горокруг#Белгородская область
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