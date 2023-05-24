В минобре рассказали, как школьники из Грайворонского горокруга будут сдавать ЕГЭ

Во время прямого эфира у замгубернатора, министра образования Белгородской области Андрея Милёхина спросили, как дети из Грайворонского горокруга будут сдавать экзамены: «Из-за сложившейся обстановки мы вынуждены покинуть округ, опасаемся за свою жизнь, но о переносе сроков сдачи ЕГЭ речи пока нет. Как детей вести на ЕГЭ?».