В минобре рассказали, как школьники из Грайворонского горокруга будут сдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Во время прямого эфира у замгубернатора, министра образования Белгородской области Андрея Милёхина спросили, как дети из Грайворонского горокруга будут сдавать экзамены: «Из-за сложившейся обстановки мы вынуждены покинуть округ, опасаемся за свою жизнь, но о переносе сроков сдачи ЕГЭ речи пока нет. Как детей вести на ЕГЭ?».
По словам Андрея Милёхина, в зависимости от местонахождения ученика будут предусмотрены ближайшие пункты проведения экзаменов. Министр порекомендовал обратиться по телефону горячей линии (35-76-30), где подробно расскажут о проведении и пунктах сдачи ЕГЭ.
В случае неявки на ЕГЭ по уважительной причине, которой является в том числе причина, которую указали в вопросе, по решению министра образования области школьник может быть повторно допущен к сдаче экзаменов в текущем учебном году в резервные сроки. Поясню — эти резервные сроки позволяют подать заявление в рамках того срока, когда университет или институт такие заявления принимает.
Андрей Милёхин
В соответствии с текущим расписанием ЕГЭ, подчёркивает Милёхин, школьники могут сдать ЕГЭ в ближайшем пункте сдачи экзаменов, а также в резервные дни по уважительной причине: «Можно написать заявление, его рассмотрят и повторно допустят ученика в резервные дни».
По ученикам Грайворонского горокруга, которые выбрали ЕГЭ как итоговую форму государственной аттестации, понимаем их местонахождение, понимаем пункты проведения экзаменов.
Андрей Милёхин