Накопилось много претензий: Гладков объявил об отставке главы района

Posted 25 апреля, 08:04
Published 25 апреля, 08:04
Modified 25 апреля, 08:07
Updated 25 апреля, 08:07
Алексей Калашников больше не глава Алексеевского горокруга Белгородской области. Об этом губернатор Вячеслав Гладков объявил 25 апреля.
По словам главы региона, у него накопилось много претензий к работе Калашникова. Кроме того, вопросы поступали и от алексеевцев.
Безусловно, ошибки есть у всех. Но главное в работе, по моему мнению, это то, как ты эти ошибки исправляешь, какие меры ты принимаешь, чтобы не допустить их в дальнейшей работе, стремление работать на благо людей, желание идти вперед и преодолевать трудности. К сожалению, у Алексея Николаевича такого стремления я не увидел.
Вячеслав Гладков
По словам губернатора, недавно Калашникова пришлось отстранить от работы по восстановлению домов в Новой Таволжанке. Причина — срыв сроков.
Муниципальный совет Алексеевского горокруга поддержал предложение об отставке Калашникова. Временно исполнять его обязанности будет Алексей Горбатенко — первый заместитель.
Алексей Калашников официально возглавлял Алексеевский горокруг с июля 2022 года. Ранее он возглавлял администрации Шебекинского горокруга, а также Ивнянского района. Кроме этого, Калашников успел поработать замначальника областного департамента ЖКХ.
До Калашникова администрацией Алексеевского горокруга руководил Станислав Сергачёв.