Накопилось много претензий: Гладков объявил об отставке главы района

Алексей Калашников покидает пост главы Алексеевского горокруга

По словам губернатора, претензии есть не только у него: вопросы поступали и от местных жителей. При этом, подчеркнул Гладков, стремления исправить ошибки он у Калашникова не увидел. Глава региона назвал того, кто будет временно исполнять обязанности начальника администрации.