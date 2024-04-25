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Posted 25 апреля, 08:04

Published 25 апреля, 08:04

Modified 25 апреля, 08:07

Updated 25 апреля, 08:07

Алексей Калашников

Накопилось много претензий: Гладков объявил об отставке главы района

25 апреля 2024, 08:04
Фото: страница Алексея Калашникова в ВК
Алексей Калашников

Алексей Калашников покидает пост главы Алексеевского горокруга

По словам губернатора, претензии есть не только у него: вопросы поступали и от местных жителей. При этом, подчеркнул Гладков, стремления исправить ошибки он у Калашникова не увидел. Глава региона назвал того, кто будет временно исполнять обязанности начальника администрации.

Алексей Калашников больше не глава Алексеевского горокруга Белгородской области. Об этом губернатор Вячеслав Гладков объявил 25 апреля.

По словам главы региона, у него накопилось много претензий к работе Калашникова. Кроме того, вопросы поступали и от алексеевцев.

Безусловно, ошибки есть у всех. Но главное в работе, по моему мнению, это то, как ты эти ошибки исправляешь, какие меры ты принимаешь, чтобы не допустить их в дальнейшей работе, стремление работать на благо людей, желание идти вперед и преодолевать трудности. К сожалению, у Алексея Николаевича такого стремления я не увидел.
Вячеслав Гладков

По словам губернатора, недавно Калашникова пришлось отстранить от работы по восстановлению домов в Новой Таволжанке. Причина — срыв сроков.

Муниципальный совет Алексеевского горокруга поддержал предложение об отставке Калашникова. Временно исполнять его обязанности будет Алексей Горбатенко — первый заместитель.

Алексей Калашников официально возглавлял Алексеевский горокруг с июля 2022 года. Ранее он возглавлял администрации Шебекинского горокруга, а также Ивнянского района. Кроме этого, Калашников успел поработать замначальника областного департамента ЖКХ.

До Калашникова администрацией Алексеевского горокруга руководил Станислав Сергачёв.

Вячеслав Гладков ответил на слухи об отставке
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