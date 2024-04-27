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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Дрон

Редактор белгородского Telegram-канала попал под атаку ВСУ и рассказал о случившемся

27 апреля 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

Атака украинского беспилотника на Белгородскую область попала на видео

Жители Белгородской области поделились кадрами атаки украинских беспилотников на село Вознесеновка. В результате ударов пострадали шесть человек, включая молодую девушку. Также повреждены сельскохозяйственная техника и торговый объект.

В Сети появилось видео атаки БПЛА на Вознесеновку. Как оказалась, под удар попал в том числе редактор Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино».

«Дрон пролетел дальше дороги, заметил и атаковал людей. Со мной всё в порядке, лёгкая контузия из-за близости к месту прилёта», — пишет автор канала.

27 апреля ВСУ дважды атаковали село. Утром один из беспилотников нанёс удар по трактору, который выполнял работы. Из-за взрыва ранен тракторист. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Также другие дроны причинили ущерб сельхозтехнике и торговому объекту в этом районе.

В результате второй атаки пострадали пять человек, среди которых была 17-летняя девушка. Одного мужчину после оказания медицинской помощи отпустили домой, а остальных четверых, включая несовершеннолетнюю, госпитализировали.

Вчера, 26 апреля, ВСУ били по населённым пунктам более 60 раз.

Атака дрона в Белгородской области
Видео: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
Без света шесть поселений: вечером ВСУ атаковали ЛЭП в белгородском посёлке
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