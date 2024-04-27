Редактор белгородского Telegram-канала попал под атаку ВСУ и рассказал о случившемся

27 апреля ВСУ дважды атаковали село. Утром один из беспилотников нанёс удар по трактору, который выполнял работы. Из-за взрыва ранен тракторист. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Также другие дроны причинили ущерб сельхозтехнике и торговому объекту в этом районе.