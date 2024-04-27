Редактор белгородского Telegram-канала попал под атаку ВСУ и рассказал о случившемся

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В Сети появилось видео атаки БПЛА на Вознесеновку. Как оказалась, под удар попал в том числе редактор Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино».
«Дрон пролетел дальше дороги, заметил и атаковал людей. Со мной всё в порядке, лёгкая контузия из-за близости к месту прилёта», — пишет автор канала.
27 апреля ВСУ дважды атаковали село. Утром один из беспилотников нанёс удар по трактору, который выполнял работы. Из-за взрыва ранен тракторист. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Также другие дроны причинили ущерб сельхозтехнике и торговому объекту в этом районе.
В результате второй атаки пострадали пять человек, среди которых была 17-летняя девушка. Одного мужчину после оказания медицинской помощи отпустили домой, а остальных четверых, включая несовершеннолетнюю, госпитализировали.
Вчера, 26 апреля, ВСУ били по населённым пунктам более 60 раз.