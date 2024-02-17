Обстрел Белгорода и выход детей в школы: как прошла неделя в регионе

Изначально было известно о пяти жертвах, а также о повреждениях семи частных домов и пяти многоэтажек. Однако спустя время количество погибших и повреждённых объектов только увеличивалось. Число жертв выросло до семи, а общее количество пострадавших достигло 19 человек. Двое взрослых и двое детей были отправлены на лечение в Москву, куда они прибыли поездом вместе со специализированным медсоставом. Четыре кареты скорой помощи были направлены к вокзалу, чтобы доставить больных в госпитали столицы. Ещё пятерым пострадавшим разрешили вернуться домой, однако 10 человек продолжают оставаться на лечении в больницах Белгорода. Двое из них находились в тяжёлом состоянии, а состояние ещё восьми пациентов оценивалось как стабильное со средней степенью тяжести.