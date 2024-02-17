Обстрел Белгорода и выход детей в школы: как прошла неделя в регионе

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
15 февраля Белгород оказался под ударом вражеских сил. В Минобороны сообщили, что 14 ракет, запущенных из ракетных систем залпового огня «Вампир», были успешно обезврежены противовоздушной обороной. Обломки снарядов падали в разных районах города, но особенно пострадали торговый центр на улице Плеханова и школьный стадион. На месте трагедии возле ТЦ вчера побывал журналист Бел.Ру.
Изначально было известно о пяти жертвах, а также о повреждениях семи частных домов и пяти многоэтажек. Однако спустя время количество погибших и повреждённых объектов только увеличивалось. Число жертв выросло до семи, а общее количество пострадавших достигло 19 человек. Двое взрослых и двое детей были отправлены на лечение в Москву, куда они прибыли поездом вместе со специализированным медсоставом. Четыре кареты скорой помощи были направлены к вокзалу, чтобы доставить больных в госпитали столицы. Ещё пятерым пострадавшим разрешили вернуться домой, однако 10 человек продолжают оставаться на лечении в больницах Белгорода. Двое из них находились в тяжёлом состоянии, а состояние ещё восьми пациентов оценивалось как стабильное со средней степенью тяжести.
Согласно последним данным, в городе обнаружили разрушения в 154 квартирах и 23 многоквартирных домах, а также в 52 частных домах, пяти хозсубъектах, семи гаражах, манеже и сарае. Кроме того, 90 автомобилей, участок железнодорожного пути и автодорога получили повреждения.
Несмотря на произошедшую атаку, Белгород уже начал процесс восстановления. В повреждённых домах проводятся замеры окон, которые планируется восстановить в течение 7-8 дней. Кроме того, в пострадавших домах закрыли тепловой контур.
Стали известны и имена погибших. В результате атаки на город скончалась сотрудница белгородского вуза по имени Любовь Губкина. В момент обстрела она находилась в торговом центре вместе со своей матерью. Любовь не выжила, а её мать сейчас находится в реанимации. Муж погибшей — в больнице. В день обстрела семья собиралась на похороны свекрови Губкиной.
В результате обстрела погиб 68-летний Иван Супрунов, житель улицы Советской. Кроме того, в результате атаки погибла годовалая девочка на школьном стадионе. Известно также имя ещё одной погибшей женщины, которой оказалась 80-летняя Людмила Александровна. Ещё одной жертвой обстрела стал студент из Сирии по имени Мохамад Шенани, который находился в торговом центре на улице Плеханова в момент атаки. Ещё один мужчина погиб в своём доме из-за прилёта осколка, и по данным из Сети, ему было 30 лет. В результате обстрела также установлено, что седьмой жертвой стала 73-летняя женщина.
В память о погибших появился в городе стихийный мемориал. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Трагедию квалифицировали как теракт по статье 205 УК РФ.
Генеральный секретарь ООН осудил жестокие удары, нанесённые по мирным жителям Белгорода, и призвал немедленно это прекратить, подчеркнув необходимость соблюдения международного права и уважения прав человека.
Военный корреспондент Евгений Поддубный доложил об уничтожении РСЗО «Вампир», из которого был произведён обстрел Белгорода. Российские солдаты уничтожили эту машину примерно в девять часов вечера 15 февраля. Устройство находилось недалеко от населённого пункта Липцы в Харьковской области.
Несмотря на трагические события, белгородские школьники смогут с 19 февраля выйти на очное обучение. Решение оперативного штаба менять не будут. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее губернатор проинформировал, что очное обучение выбрали для детей 80% родителей.
Как рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин, для детей, которые останутся дома, также организуют процесс обучения. В приоритете — прямая трансляция из класса. Но если связь будет неустойчивой, дети будут обучаться по картам урока.
Среди новых обязанностей учителей с 19 февраля — оповещение родителей о приходе и уходе ребёнка из школы. В идеале, если это будет дважды в день. Пока решили сообщать родителям о местоположении детей через чаты, но власти тестируют новые методы.
Если во время процесса обучения прозвучит сирена об угрозе ракетной опасности, уроки будут прерывать и уводить детей в безопасное место. Там они будут находиться до тех пор, пока угрозу не отменят.
В начале февраля группа компаний «Русагро» подала иск в суд против Владимира Зотова, однако в качестве второго ответчика в этом деле выступила компания «Русский металл». Причины иска оставалась неизвестными, поэтому журналисты Бел.Ру запросили информацию у московской компании. Представители фирмы рассказали, что права «Русагро», как одного из собственников «Агро-Белогорья», были нарушены. Это связано с намерением бизнесмена передать 25% своих долей «Русскому металлу».
Согласно первоначальной версии, представленной в издании «Абирег», планы Зотова препятствовали заключению соглашения о слиянии активов «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона» в августе прошлого года. Однако в компании «Русагро» нам сообщили, что сделка не состоялась по неизвестным причинам, хотя все документы были готовы и получены необходимые разрешения от служб. Зотов и Ковалёва просто не выполнили свои обязательства.
В «Агро-Белогорье» приводят иное объяснение этой ситуации — они не смогли объединить животноводческие активы компаний, поскольку «в ходе переговоров стороны не пришли к единому мнению». Относительно иска в холдинге подчеркнули, что группа компаний «Агро-Белогорье» не имеет отношения к взаимодействию с акционерным обществом «Русский металл».
По данным управления МВД Белгородской области, за 2023 год зарегистрировано увеличение числа убийств на 441%, с 102 до 552 случаев. Из них 478 (86,6%) связаны с обстрелами, осуществлёнными вооружёнными формированиями Украины на территории области.
Количество случаев изнасилований также выросло в два раза — с 49 до 98. Однако причины такого увеличения не уточнили.
В общем, число зарегистрированных преступлений против личности увеличилось с 1718 до 2161, что составляет 26%.
Тем не менее, МВД отмечает снижение числа умышленных случаев причинения тяжкого вреда здоровью на 6% — с 131 до 123. Также зарегистрировано снижение случаев причинения вреда здоровью средней тяжести на 14,5%. Смерть, вызванная умышленным причинением вреда здоровью, уменьшилась на 11,8%.