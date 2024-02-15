Будут ли проводить очные уроки при ракетной опасности?

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По словам чиновника, ракетная опасность и учебный процесс — несовместимы.
Ракетная опасность прерывает учебный процесс, и начинается эвакуация детей в безопасное место, где ребёнок будет находиться до окончания угрозы. Нужно набраться терпения и не идти за ребёнком. До тех пор, пока ракетная опасность не будет отменена, ребёнка из укрытия не выпустят, поскольку образовательная организация в период нахождения ребёнка отвечает за его жизнь и здоровье.
Андрей Милёхин
Напомним, чиновник также рассказал, что медики дежурить в школах не будут, так как все учителя освоили навыки оказания доврачебной медицинской помощи. Что касается сотрудников силовых структур, они также не будут патрулировать.