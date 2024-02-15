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Милёхин: Детей не выпустят из школьных укрытий до прекращения ракетной угрозы

Будут ли проводить очные уроки при ракетной опасности?

15 февраля 2024, 11:47
Фото: 1MI

Милёхин: Детей не выпустят из школьных укрытий до прекращения ракетной угрозы

О процессе очного обучения с 19 февраля сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он также подробнее рассказал, будут ли учиться дети после объявления ракетной опасности.
Сюжет
Школы

По словам чиновника, ракетная опасность и учебный процесс — несовместимы.

Ракетная опасность прерывает учебный процесс, и начинается эвакуация детей в безопасное место, где ребёнок будет находиться до окончания угрозы. Нужно набраться терпения и не идти за ребёнком. До тех пор, пока ракетная опасность не будет отменена, ребёнка из укрытия не выпустят, поскольку образовательная организация в период нахождения ребёнка отвечает за его жизнь и здоровье.
Андрей Милёхин

Напомним, чиновник также рассказал, что медики дежурить в школах не будут, так как все учителя освоили навыки оказания доврачебной медицинской помощи. Что касается сотрудников силовых структур, они также не будут патрулировать.

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#Белгородская область#Ребенок#Школы#Медики#Эвакуация#Патрулирование#Белгород#Кристина Семенчук#Укрытие#Ракетная опасность#Безопасное место#Образовательная организация
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