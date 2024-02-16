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Обстрел

Российские военные уничтожили «вампира», который атаковал Белгород

16 февраля 2024, 07:11
Фото: 1MI
Обстрел

Поддубный: уничтожено устройство РСЗО «Вампир», из которого били по Белгороду

У противника также есть погибшие и раненые. Подробности сообщил Евгений Поддубный.

Военный корреспондент Евгений Поддубный отметил в своём Telegram-канале, что машина РСЗО «Вампир» перемещалась в районе населённого пункта Липцы Харьковской области. Около девяти часов вечера накануне российские военнослужащие ударили по машине, используя ОТРК.

Расчёт и боевая машина уничтожены. У противника есть убитые и раненые.

Поддубный отметил, что 15 февраля система ПВО успела перехватить только 14 ракет, выпущенных из РСЗО «Вампир». Всего же противник ударил по Белгороду 18 реактивными снарядами.

Отметим, что при обстреле 15 февраля погибли семеро человек, включая годовалую девочку. Ещё 19 белгородцев получили ранения. В настоящий момент госпитализированы 14 человек, четверых из которых увезли на лечение в Москву.

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