Победа «львов», новые подробности о сбитии ИЛ-76 и обстрелы ВСУ: итоги дня

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3 февраля ВСУ обстреляли четыре муниципалитета Белгородской области. Под ударом оказались Белгородский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Грайворонский округа.
В Белгородском районе село Журавлёвка противник атаковал дроном-камикадзе. Обошлось без последствий. Ещё три таких же дрона ВСУ запустили в Валуйский округ — повреждения получил инфраструктурный объект связи.
Частный дом пострадал в Грайворонском горокруге, там по селу Дроновка выпустили шесть миномётных снарядов: выбиты окна, посечена кровля, фасады и забор.
Больше всего ВСУ атаковали Краснояружский район. Под огнём оказались четыре населённых пункта. Пострадали пять частных домов, хозпостройка, сельхозпредприятие и две ЛЭП. Там, где пропало электричество, его уже восстановили, сообщил губернатор.
Никто из мирных жителей районов и округов не пострадал.
Сегодня губернатор сообщил также об атаке на село Старый Хутор Валуйского округа и село Демидовка Краснояружского района. В Старый Хутор залетел вражеский дрон-камикадзе. Повреждения получили гараж и забор частного дома. В селе Демидовка в результате обстрела повреждён один частный дом, осколками посекло также два авто и газовую трубу. Пострадавших в обоих населённых пунктах нет.
Военный аналитик Алексей Леонков объяснил, как ЗРК Patriot, из которой 24 января сбили самолёт с военнопленными, получила информацию для поражения и осталась незамеченной. По его словам, зенитный ракетный комплекс работал без радиолокационной станции обнаружения, а данные были переданы через систему Link-16, которая есть на вооружении у США и других стран НАТО.
Борт с 65 пленными ВСУ и российским экипажем отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в Link-16. Отсюда эксперт полагает, что уничтожение самолёта было спланировано Западом.
Белгородские «львы» впервые с октября 2014 года одержали победу в матче, который проходил в Казани. Причём обыграли они хозяев площадки во всех трёх партиях.
С 2022 года матчи между «Белогорье» и «Зенит-Казань» проходят под названием «Классика отечественного волейбола». Команды по традиции готовят специальную форму с логотипом, каждый раз посвящая её какому-нибудь событию. В этот раз белгородцы сделали отсылку на свою форму 2014 года. Возможно, именно это принесло долгожданную победу.
В начале каждой партии «Зенит» открывали счёт и пытались выбиться вперёд. Но белгородские «львы» быстро их догоняли, в итоге вышли с «сухой победой» — 3:0.