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Дрон

Победа «львов», новые подробности о сбитии ИЛ-76 и обстрелы ВСУ: итоги дня

4 февраля 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Дрон
Регион атаковали 22 раза за сутки, военный аналитик объяснил, что помогло ВСУ сбить самолёт с пленными и остаться незамеченными, а белгородские «львы» впервые за 10 лет выиграли в Казани. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру

Дроны-камикадзе в белгородском приграничье

3 февраля ВСУ обстреляли четыре муниципалитета Белгородской области. Под ударом оказались Белгородский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Грайворонский округа.

В Белгородском районе село Журавлёвка противник атаковал дроном-камикадзе. Обошлось без последствий. Ещё три таких же дрона ВСУ запустили в Валуйский округ — повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Частный дом пострадал в Грайворонском горокруге, там по селу Дроновка выпустили шесть миномётных снарядов: выбиты окна, посечена кровля, фасады и забор.

Больше всего ВСУ атаковали Краснояружский район. Под огнём оказались четыре населённых пункта. Пострадали пять частных домов, хозпостройка, сельхозпредприятие и две ЛЭП. Там, где пропало электричество, его уже восстановили, сообщил губернатор.

Никто из мирных жителей районов и округов не пострадал.

Дроны-камикадзе и миномёты: ВСУ 22 раза за сутки атаковали в Белгородскую область
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Сегодня губернатор сообщил также об атаке на село Старый Хутор Валуйского округа и село Демидовка Краснояружского района. В Старый Хутор залетел вражеский дрон-камикадзе. Повреждения получили гараж и забор частного дома. В селе Демидовка в результате обстрела повреждён один частный дом, осколками посекло также два авто и газовую трубу. Пострадавших в обоих населённых пунктах нет.

ВСУ снова атаковали дроном-камикадзе белгородское село
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Дом и два авто пострадали от обстрела в Белгородской области
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Стало известно, как ВСУ получили данные для сбития Ил-76

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил, как ЗРК Patriot, из которой 24 января сбили самолёт с военнопленными, получила информацию для поражения и осталась незамеченной. По его словам, зенитный ракетный комплекс работал без радиолокационной станции обнаружения, а данные были переданы через систему Link-16, которая есть на вооружении у США и других стран НАТО.

Борт с 65 пленными ВСУ и российским экипажем отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в Link-16. Отсюда эксперт полагает, что уничтожение самолёта было спланировано Западом.

Спланировано Западом? Как ВСУ получили данные для сбития Ил-76 и не были замечены
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Первая победа за 10 лет

Белгородские «львы» впервые с октября 2014 года одержали победу в матче, который проходил в Казани. Причём обыграли они хозяев площадки во всех трёх партиях.

С 2022 года матчи между «Белогорье» и «Зенит-Казань» проходят под названием «Классика отечественного волейбола». Команды по традиции готовят специальную форму с логотипом, каждый раз посвящая её какому-нибудь событию. В этот раз белгородцы сделали отсылку на свою форму 2014 года. Возможно, именно это принесло долгожданную победу.

В начале каждой партии «Зенит» открывали счёт и пытались выбиться вперёд. Но белгородские «львы» быстро их догоняли, в итоге вышли с «сухой победой» — 3:0.

Спустя почти 10 лет: белгородские «львы» обыграли «Зенит-Казань» у них дома
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