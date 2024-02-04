Победа «львов», новые подробности о сбитии ИЛ-76 и обстрелы ВСУ: итоги дня

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил, как ЗРК Patriot, из которой 24 января сбили самолёт с военнопленными, получила информацию для поражения и осталась незамеченной. По его словам, зенитный ракетный комплекс работал без радиолокационной станции обнаружения, а данные были переданы через систему Link-16, которая есть на вооружении у США и других стран НАТО.