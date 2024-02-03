ВСУ атакуют Белгородскую область, а Жигалов ушёл из Белгорблагоустройства

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ночь на 3 февраля в Белгородской области была неспокойной. В Минобороны РФ сообщили о четырёх украинских беспилотниках, которые сбили над территорией региона. Ещё три БПЛА ПВО уничтожила над Волгоградской и Ростовской областями.
Днём под обстрелы попали приграничные населённые пункты. Около полудня противник атаковал посёлок Задорожный в Краснояружском районе. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки противника пострадали два частных дома. В первом выбило окна и пробило крышу. Во втором тоже пострадали окна и фасад. Также задело линию электропередачи. В связи с этим под отключение света попали абоненты из Задорожного, села Теребрено и посёлка Прилесье.
Затем глава региона сообщил об атаке дрона-камикадзе по окраине села Долгое в Валуйском горокруге. В результате взрыва повреждён инфраструктурный объект связи.
Евгений Жигалов покинул пост гендиректора Белгорблагоустройства. Он ушёл с поста 1 февраля в связи с истечением срока трудового договора. Исполнять обязанности начальника коммунального предприятия пока будет Сергей Шиянов.
Ранее появилась информация о задержании Жигалова. Источник Бел.Ру подтвердил, что он общался с сотрудниками правоохранительных органов. Никаких подробностей на этот счёт не было. Другой источник сообщил, что экс-руководитель находился на своём рабочем месте. В итоге информация о задержании не подтвердилась.
Добавим, что за пять лет в БГБ сменились десять руководителей. В ноябре 2022 года исполнять обязанности начальника вместо Максима Арабинского начал Евгений Жигалов. Арабинский работал в управлении с 10 ноября 2021 года.
Сегодня мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что жители домов 4-й очереди Новой жизни наконец начали получать ключи от квартир. Градоначальник ссылался при этом на информацию застройщика. Пока владельцы оформляют необходимую документацию, но просят ускорить этот процесс.
Демидов провёл встречу с будущими жильцами и обсудил не только вопросы по заселению, но и парковкам. Горожанам показали схему размещения новых 390 парковочных мест. Деньги на эти цели из регионального бюджета уже получены. На решение задачи потратят 137 млн рублей.
Добавим, что ключи от квартир белгородцы ждали ещё в ноябре 2023 года. Застройщик сообщал, что приступил к оформлению документов для ввода домов в эксплуатацию. Передачу квартир обещали начать после ввода. Точные даты при этом не назывались.