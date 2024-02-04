Спустя почти 10 лет: белгородские «львы» обыграли «Зенит-Казань» у них дома

В 2014 году команда «Белогорье» выиграла Суперкубок России в Казани. С тех пор белгородские «львы» проиграли на этой площадке 11 раз. В ноябре прошлого года волейболисты из Белгорода всё-таки смогли одержать победу над «Зенит-Казань» в Туле, прервав их лидерство. Теперь в «сухую» победили чемпиона у него дома.