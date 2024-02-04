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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Белгородские волейболисты впервые за десять лет победили в Казани

Спустя почти 10 лет: белгородские «львы» обыграли «Зенит-Казань» у них дома

4 февраля 2024, 09:33
Фото: belogorievolley.ru

Белгородские волейболисты впервые за десять лет победили в Казани

В матче 20-го тура PARI Суперлиги, который проходил в Казани, волейболисты из Белгорода победили в трёх партиях. Подобного не случалось с октября 2014 года.

В 2014 году команда «Белогорье» выиграла Суперкубок России в Казани. С тех пор белгородские «львы» проиграли на этой площадке 11 раз. В ноябре прошлого года волейболисты из Белгорода всё-таки смогли одержать победу над «Зенит-Казань» в Туле, прервав их лидерство. Теперь в «сухую» победили чемпиона у него дома.

С 2022 года матчи белгородских и казанских волейболистов проходят под названием «Классика отечественного волейбола». Для таких игр команды готовят специальную форму с фирменным логотипом, каждый раз посвящая её какому-нибудь событию. В этот раз «Белогорье» символично сделали отсылку на форму 2014 года.

На поле из «львов» вышли Роман Порошин, Мохамед Аль Хачдади, Юрий Цепков, Георгий Заболотников, Павел Тетюхин, Цзинъинь Чжан и Валентин Кротков. В первой партии счёт открыл игрок из команды «Зенит», но белгородцы быстро его сравняли и дальше шли практически с «ничьёй». В конце тура бросок Аль Хачдади и нарушение касанием сетки игроков из Казани привели к счёту 31:33 в пользу «Белогорья».

В начале второй партии «Зенит» попробовал отыграться в 8:5, но «львы» свели это преимущество практически к нулю, а затем закончили сет со счётом 23:25. Похожая картина была и в третьей партии, когда игроки из Казани усиленно старались выбиться вперёд, но под конец счёт составил 19:25. Это принесло «сухую» победу «Белогорью» со счётом 0:3.

Больше всего у белгородцев отличились Мохамед Аль Хачдади и Цзинъинь Чжан — они набрали по 17 очков, а также Павел Тетюхин, который заработал 11.

Следующий матч пройдёт в Туле 7 февраля. Там «львы» выступят против московского «Динамо».

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