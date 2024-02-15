Милёхин озвучил алгоритм оповещения родителей при приходе и уходе детей из школ

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Чиновник отметил, что задача — оповестить родителей о том, что их ребёнок оказался в школе. На данный момент существует рекомендованная система «Сферум».
Этот мессенджер максимально защищён от внешнего воздействия: сервер — на территории РФ, гарантированная охрана безопасности информации. Вместе с тем ряду родителей удобны иные способы.
Андрей Милёхин
Милёхин добавил, что те родители, которые приняли решение об очном обучении детей, будут получать оповещение в родительских чатах. В идеале это будет по два уведомления — ребёнок пришёл и ушёл из школы.
Практика подскажет все удобства и неудобства. Рассматриваются иные более универсальные решения, но они сейчас находятся в процессе тестирования.
Андрей Милёхин