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Published Сегодня, 12:55

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Милёхин озвучил алгоритм оповещения родителей при приходе и уходе детей из школ

Милёхин озвучил алгоритм оповещения родителей при приходе и уходе детей из школ

15 февраля 2024, 12:55
Фото: 1MI
В идеальном варианте, если родители будут получать оповещения дважды: когда ребёнок пришёл в школу и когда ушёл. Подробнее сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Дети

Чиновник отметил, что задача — оповестить родителей о том, что их ребёнок оказался в школе. На данный момент существует рекомендованная система «Сферум».

Этот мессенджер максимально защищён от внешнего воздействия: сервер — на территории РФ, гарантированная охрана безопасности информации. Вместе с тем ряду родителей удобны иные способы.
Андрей Милёхин

Милёхин добавил, что те родители, которые приняли решение об очном обучении детей, будут получать оповещение в родительских чатах. В идеале это будет по два уведомления — ребёнок пришёл и ушёл из школы.

Практика подскажет все удобства и неудобства. Рассматриваются иные более универсальные решения, но они сейчас находятся в процессе тестирования.
Андрей Милёхин
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#Белгородская область#Дети#Школа#Белгород#Кристина Семенчук#Ребёнок#Андрей Милёхин#Мессенджер#Оповещение родителей#Сферум
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