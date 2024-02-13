Виновата Украина: пятикратный рост числа убийств зафиксировали в Белгородской области

При этом в полиции зафиксировали снижение случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 6% — со 131 до 123, а также случаев причинения вреда здоровью средней тяжести — на 14,5%. Зафиксировали и меньше фактов, когда умышленный вред здоровью привёл к смерти — на 11,8%.