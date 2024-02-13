Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Белгородской области в 5 раз выросло число убийств из-за действий Украины

Виновата Украина: пятикратный рост числа убийств зафиксировали в Белгородской области

13 февраля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области в 5 раз выросло число убийств из-за действий Украины

Как утверждается в опубликованных УМВД по региону сведениях о состоянии оперативной обстановки на территории Белгородской области за 2023 год, 86,6% убийств связаны с обстрелами со стороны Украины.

Согласно отчёта УМВД число убийств в 2023 году выросло в регионе со 102 до 552 — на 441%. Из них 478 — 86,6% — стали следствием «действий незаконных вооруженных формирований Украины на территории Белгородской области».

Выросло и число изнасилований — с 49 до 98, или на 100%. С чем связан рост, в УМВД не уточнили.

В целом число зарегистрированных преступлений против личности увеличилось с 1718 до 2161 — на 26%. В том числе тяжкой и особо тяжкой категории: с 401 до 1003 — на 150%.

При этом в полиции зафиксировали снижение случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 6% — со 131 до 123, а также случаев причинения вреда здоровью средней тяжести — на 14,5%. Зафиксировали и меньше фактов, когда умышленный вред здоровью привёл к смерти — на 11,8%.

Также в УМВД рассказали, где по мнению жителей Белгородской области полицейским доверяют меньше всего.

Где в Белгородской области полиции доверяют меньше всего?
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция о деле турфирмы Халаимова: основного фигуранта объявили в федеральный розыскА был ли митинг? Помощник белгородского депутата пожаловался на заявление в полициюВ Белгороде четыре года находят мёртвых кошек, но заводить дело полиция не стала
#Общество#Белгородская область#Полиция#Украина#Преступления#Убийства#Белгород#Изнасилования#Доверие#Артем Черненко
Подпишитесь
Нарушили права собственника? В «Русагро» рассказали о причине иска к Зотову
Сегодня, 06:40
Названы сроки создания новой особой экономической зоны в Белгородской области
Сегодня, 12:14
Заседание по делу Сергиенко перенесли из-за проблем со здоровьем у подсудимого
Сегодня, 09:40
Пенсии не будет? Экс-мэр Галдун не явился в суд и его иск к ОСФР не рассмотрели
Сегодня, 08:05
Доплаты, поручения, «возмущения»: в суде выступил водитель Александра Сергиенко
Сегодня, 11:26