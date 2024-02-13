Виновата Украина: пятикратный рост числа убийств зафиксировали в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Согласно отчёта УМВД число убийств в 2023 году выросло в регионе со 102 до 552 — на 441%. Из них 478 — 86,6% — стали следствием «действий незаконных вооруженных формирований Украины на территории Белгородской области».
Выросло и число изнасилований — с 49 до 98, или на 100%. С чем связан рост, в УМВД не уточнили.
В целом число зарегистрированных преступлений против личности увеличилось с 1718 до 2161 — на 26%. В том числе тяжкой и особо тяжкой категории: с 401 до 1003 — на 150%.
При этом в полиции зафиксировали снижение случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 6% — со 131 до 123, а также случаев причинения вреда здоровью средней тяжести — на 14,5%. Зафиксировали и меньше фактов, когда умышленный вред здоровью привёл к смерти — на 11,8%.
Также в УМВД рассказали, где по мнению жителей Белгородской области полицейским доверяют меньше всего.