Где в Белгородской области полиции доверяют меньше всего?

Всего в регионе на вопрос «Доверяете ли Вы полиции в обеспечении Вашей личной и имущественной безопасности?» 4509 человек ответили, что «в целом доверяют» — это 63,2% опрошенных. Треть опрошенных заявила, что «скорее доверяет». С учётом этого уровень доверия к полиции в регионе оценили на 93,2%.