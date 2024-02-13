Где в Белгородской области полиции доверяют меньше всего?

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По результатам опроса населения области самый низкий уровень доверия к полиции отметили в Шебекинском городском округе — 80,7%, а также в Белгороде — 82,3%.
Кроме того, в Шебекинском горокруге местные жители отметили самый низкий по их мнению уровень защищенности от посягательств на жизнь, здоровье и имущество — 78,7%. В Белгороде же отмечен самый низкий уровень положительной оценки деятельности полиции — 77,4%.
В то же время в Волоконовском, Красненском и Белгородском районах установили самый высокий показатель уровня доверия к органу правопорядка — 100%. Также жители Красненского и Белгородского районов сочли себя наиболее защищёнными во всей области.
Всего в регионе на вопрос «Доверяете ли Вы полиции в обеспечении Вашей личной и имущественной безопасности?» 4509 человек ответили, что «в целом доверяют» — это 63,2% опрошенных. Треть опрошенных заявила, что «скорее доверяет». С учётом этого уровень доверия к полиции в регионе оценили на 93,2%.
Как уточнили в отчёте, для подведения итогов опросили свыше 7 тыс. человек — не менее 300 человек в каждом муниципалитете.