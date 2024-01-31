В Белгороде четыре года находят мёртвых кошек, но заводить дело полиция не стала

Заподозрили в этом мужчину с соседней улицы, который держит голубятню. Местные жители считают, что он «на двух не переносит кошек». Женщина добавила, что написала два заявления и расписку о том, что возьмёт кота на хранение. Но, по её словам, полиция не предпринимает никаких действий.