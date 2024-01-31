В Белгороде четыре года находят мёртвых кошек, но заводить дело полиция не стала

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Белгородка обратилась в полицию и попросила разобраться в истории со смертями кошек в течение уже четырёх лет. Женщина просит остановить жестокость к животным, но правоохранители не стали возбуждать дело после проведённой проверки.
Местная жительница рассказала, что всё это происходит на окраине города на улице Автодорожной. Уже длительное время в округе погибают кошки. Очередной такой случай произошёл 6 января. По словам белгородки, она покормила кота, а уже через час нашла его мёртвым, поэтому позвонила в полицию.
Заподозрили в этом мужчину с соседней улицы, который держит голубятню. Местные жители считают, что он «на двух не переносит кошек». Женщина добавила, что написала два заявления и расписку о том, что возьмёт кота на хранение. Но, по её словам, полиция не предпринимает никаких действий.
«У людей в округе паника: куда пропадают их животные? Они могут только догадываться, потому что на расстоянии пяти метров есть противник кошек. Люди боятся заводить животных, так как они всё равно пропадут», — рассказала горожанка.
В полиции же пояснили, что организовали проведение проверки. Поговорили как с самим «подозреваемым», так и с местными жителями. Все утверждают, что звуков выстрелов не слышали. Поэтому причин для возбуждения уголовного дела нет.
Ранее сообщалось, что неизвестный стрелял в кошку из пневматического оружия. Инцидент произошёл в селе Шопино Яковлевского горокруга. Животное не погибло — его лечат.