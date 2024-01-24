«Ясно, что им было больно»: белгородка — о найденных жестоко убитых собаках

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Женщина, обнаружившая мёртвых псов, в тот день гуляла со своей собакой, которая и учуяла запах подозрительный запах. Питомец привёл к кладбищу, шли по следам крови.
Увидела двух собак. Не нужно быть великим сыщиком, чтобы понять, что умерли они далеко не своей смертью. Оскал одной из собак у меня два дня стоял перед глазами: по их мимике понятно, как им в тот момент было больно и страшно.
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Трупы собак лежали в овраге, а их задние лапы были перетянуты проволокой. Обнаружившая их девушка сфотографировала животных и отправила снимки в соцсети. К делу подключились волонтёры: они подготовили заявление и направили его в полицию.
Хозяйка одной из убитых собак связалась с представителями «Скорой молодёжной помощи» и рассказала, что её питомец всегда был мирным и никогда ни на кого не нападал, даже на кошек. Вторая убитая в селе собака тоже была спокойной и часто заходила во двор к девушке.
Позже выяснилось, что убиты были не две собаки, а три. Трупы животных находятся на экспертизе.
В настоящий момент правоохранительные органы продолжают выяснять подробности произошедшего убийства собак. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.