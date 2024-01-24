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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Найденные трупы собак

«Ясно, что им было больно»: белгородка — о найденных жестоко убитых собаках

24 января 2024, 15:03
Фото: Telegram-канал «Записки волонтёра»
Найденные трупы собак

Появились новые подробности истории о жестоко убитых собаках под Белгородом

12 января жительница села Беловское увидела трупы двух собак: их лапы были связаны проволокой, а на снегу была кровь. Женщина сфотографировала произошедшее и опубликовала в Сети, за дело взялись волонтёры. Журналисты ГТРК «Белгород» пообщались с очевидцами по поводу случившегося.

Женщина, обнаружившая мёртвых псов, в тот день гуляла со своей собакой, которая и учуяла запах подозрительный запах. Питомец привёл к кладбищу, шли по следам крови.

Увидела двух собак. Не нужно быть великим сыщиком, чтобы понять, что умерли они далеко не своей смертью. Оскал одной из собак у меня два дня стоял перед глазами: по их мимике понятно, как им в тот момент было больно и страшно.
отметила белгородка

Трупы собак лежали в овраге, а их задние лапы были перетянуты проволокой. Обнаружившая их девушка сфотографировала животных и отправила снимки в соцсети. К делу подключились волонтёры: они подготовили заявление и направили его в полицию.

Хозяйка одной из убитых собак связалась с представителями «Скорой молодёжной помощи» и рассказала, что её питомец всегда был мирным и никогда ни на кого не нападал, даже на кошек. Вторая убитая в селе собака тоже была спокойной и часто заходила во двор к девушке.

Позже выяснилось, что убиты были не две собаки, а три. Трупы животных находятся на экспертизе.

В настоящий момент правоохранительные органы продолжают выяснять подробности произошедшего убийства собак. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что убитых животных нашли 12 января. Вероятно, неизвестные тащили собак, поскольку на снегу остались борозды. Заявление полицейские получили 15 января, проводится проверка.

Трупы собак со связанными проволокой лапами нашли под Белгородом
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Трупы#Собаки#Белгород#Беловское#Александра Склярова
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