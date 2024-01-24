«Ясно, что им было больно»: белгородка — о найденных жестоко убитых собаках

Хозяйка одной из убитых собак связалась с представителями «Скорой молодёжной помощи» и рассказала, что её питомец всегда был мирным и никогда ни на кого не нападал, даже на кошек. Вторая убитая в селе собака тоже была спокойной и часто заходила во двор к девушке.